В Новосибирске зафиксирован рост интенсивности автомобильного движения

Интенсивность движения транспорта в Новосибирске на неделе с 20 по 26 июля выросла на 1%. Данные привел министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Совещание состоялось 27 июля. Наибольший рост зафиксирован 25 июля — на 5%. «Автотранспортные предприятия обеспечены моторным топливом»,— добавил господин Костылевский.

По словам новосибирского вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Михайлова, ситуация с поставкой топлива сельхозпроизводителям стабилизируется. «На этой неделе ожидаются поставки ГСМ в количестве, необходимом нашим сельхозпредприятиям»,— отметил он.

Валерий Лавский