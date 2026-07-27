Индекс новосибирской промышленности составил 96,6% по итогам полугодия

Несмотря на рост новосибирской промышленности в июне, ее показатели по итогам полугодия остались хуже, чем в 2025 году. Это следует из сообщения Новосибирскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно подсчетам статистиков, в июне промышленное производство в Новосибирской области выросло на 7,5% к июню 2025 года и на 14,3% к маю 2026-го. В результате индекс промпроизводства по итогам января—июня составил 96,6%. При этом в обрабатывающем секторе он оказался выше — 97,1%. Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам первого квартала было зафиксировано падение на 6,6%, по итогам первых пяти месяцев — на 5,7%.

Индекс промышленного производства в целом в России в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 100,4%.

Валерий Лавский