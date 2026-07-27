Шторм вызвал отключение электроэнергии в Черногорске

Стихия лишила электроэнергии значительную часть жителей Черногорска — второго по численности населения города Республики Хакасия. Шторм ударил по муниципалитету 26 июля, что привело к аварийному отключению электроэнергии в поселке Майский, районе Кедровника и части улиц городского центра, говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Энергетики выявили серьезную неисправность на одной из трансформаторных подстанций. Технические особенности объекта не позволяют переключиться на резервную линию, поэтому для устранения аварии потребуется время»,— сообщила 26 июля глава города Елена Гопина. По ее данным, подача электроэнергии в часть отключенных объектов возобновилась в первой половине дня 27 июля.

По данным синоптиков, сильные дожди с градом и шквалистыми усилениями ветра ожидаются в Хакасии и 27 июля.

Валерий Лавский