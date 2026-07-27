Футбольная «Сибирь» закрепилась на первом месте в группе «Золото» Второй лиги

«Сибирь» вышла на единоличное первое место в турнирной таблице группы «Золото» Второй лиги. После второго тура новосибирские футболисты набрали шесть очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

26 июля «Сибирь» встречалась в Калуге с одноименным клубом. Исход матча решил единственный гол Антона Кобялко. На 25-й минуте нападающий гостей добил мяч в сетку ворот «Калуги» после того, как Богдан Болдырев попал в штангу. Счет 1:0 до конца матча не изменился.

«Сибирь» оторвалась на два очка от «Родины-2» (Москва), пятигорского «Машука-КМВ» и кировского «Динамо». 2 августа новосибирцы проведут первый домашний матч турнира — с «Родиной-2». Команды встретятся в манеже «Заря».

Валерий Лавский