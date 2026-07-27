NYT назвала три варианта возможных действий Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает три основных сценария развития ситуации в Иране: военную эскалацию, экономическое давление или объявление о победе и выход из конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, в последние недели господин Трамп обсуждал эти варианты с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, бизнесменом Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Каждый из вариантов имеет серьезные риски, отмечает NYT.

Отдельные советники предупредили, что военная эскалация и более масштабные удары по иранской инфраструктуре приведут к серьезным жертвам среди населения, а также истощат собственные запасы ракет-перехватчиков США.

Возобновление жестких санкций и блокады экспорта нефти действует слишком медленно и потребует постоянного дорогостоящего военного присутствия США в регионе. А в случае выхода из конфликта Вашингтон рискует оставить Тегеран с обогащенным ураном и возможностью контролировать Ормузский пролив.

25 июля ВС США остановили удары по Ормузскому проливу, назвав продолжение атак неэффективным. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что стороны ведут переговоры через посредников.