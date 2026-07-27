NYT назвала три варианта возможных действий Трампа по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривает три основных сценария развития ситуации в Иране: военную эскалацию, экономическое давление или объявление о победе и выход из конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
По данным издания, в последние недели господин Трамп обсуждал эти варианты с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, бизнесменом Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.
Каждый из вариантов имеет серьезные риски, отмечает NYT.
Отдельные советники предупредили, что военная эскалация и более масштабные удары по иранской инфраструктуре приведут к серьезным жертвам среди населения, а также истощат собственные запасы ракет-перехватчиков США.
Возобновление жестких санкций и блокады экспорта нефти действует слишком медленно и потребует постоянного дорогостоящего военного присутствия США в регионе. А в случае выхода из конфликта Вашингтон рискует оставить Тегеран с обогащенным ураном и возможностью контролировать Ормузский пролив.
25 июля ВС США остановили удары по Ормузскому проливу, назвав продолжение атак неэффективным. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что стороны ведут переговоры через посредников.
Решение Дональда Трампа рассмотреть различные сценарии развития ситуации в Иране, включая военную эскалацию, экономическое давление или выход из конфликта, не является новым. Ранее он уже допускал возможность ударов США по ядерным объектам Ирана и неоднократно анонсировал «очень сильные удары». Предыдущие действия США включали удары по трём ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, после чего Трамп заявил, что Иран не имеет ядерной программы. При этом он угрожал новыми ударами, если Иран попытается её восстановить.
Обсуждение вариантов дальнейших действий происходит на фоне недавнего отказа Трампа от резкого усиления военных ударов по Ирану из-за опасений истощения запасов ракет-перехватчиков и средств ПВО. Тогда в его окружении почти не нашлось сторонников интенсификации боевых действий, так как считалось, что это лишь укрепит позиции иранского руководства. Ранее также сообщалось, что в администрации Трампа существуют разногласия по вопросу операции в Иране. К противникам операции относят вице-президента Джей Ди Вэнса, тогда как к сторонникам — главу Пентагона Пита Хегсета. Совещания по Иранскому вопросу, в ходе которых рассматривались различные меры, проводились и ранее, но решение об ударах не всегда принималось сразу.