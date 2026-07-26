NYT: Трамп отказался от ударов по Ирану из-за нехватки средств ПВО
Президент США Дональд Трамп временно отказался от планов резкого усиления военных ударов по Ирану. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, господин Трамп встревожен тем, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке, которые и без того находятся на критическом уровне.
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По данным издания, нехватка боеприпасов — не единственная причина сдержанности властей США. В администрации считают эскалацию рискованным шагом, способным расширить конфликт на другие страны региона. Кроме того, в Белом доме опасаются недовольства союзников в Персидском заливе, а также глобальных последствий: энергетического кризиса, экономических потрясений и новой волны беженцев.
Как пишет NYT, в ближайшем окружении Трампа почти не нашлось сторонников интенсификации ударов по Ирану. Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности заявил, что усиление боевых действий вряд ли заставит Тегеран вернуться за стол переговоров. Напротив, эффект от атак может быть обратным ожидаемому: иранское руководство использует внешнюю угрозу для консолидации общества, что только укрепляет его позиции.
Решение Трампа временно сократить масштабы военных действий против Ирана вписывается в общую картину неоднозначной политики его администрации в отношении Тегерана. С одной стороны, Трамп неоднократно угрожал Ирану новыми, более разрушительными ударами, вплоть до применения силы против ядерных объектов и нанесения мощных бомбардировок, если Иран не пойдет на уступки, включая отказ от ядерной программы. Он заявлял об уничтожении ключевых ядерных объектов Ирана после проведенных США атак и даже предполагал, что готовность к миру со стороны Ирана возросла после военных операций.
С другой стороны, во время своего президентства Дональд Трамп выражал желание избежать прямого военного вмешательства в Иране, указывая на бессмысленность военных трат на Ближнем Востоке и критикуя возможность втягивания США в затяжные конфликты. Его администрация также проводила "тонкую дипломатическую игру" и пыталась наладить переговорный процесс с Ираном, не исключая возможности личной встречи с его представителями для заключения мирной сделки. Нежелание ввязываться в полномасштабную войну проявлялось и в том, что Трамп стремился избежать прямых столкновений, опасаясь роста мировых цен на нефть и отсутствия поддержки со стороны некоторых союзников, например, Иракского Курдистана, которые не хотели участвовать в эскалации конфликта.