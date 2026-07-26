Россиянин Илюмжинов не вошел в список кандидатов в президенты FIDE
Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента Международной шахматной организации (FIDE). Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.
Господин Илюмжинов сообщал о планах баллотироваться на должность президента FIDE. Прием заявок завершился 26 июля. В список кандидатов вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов.
Избирательная комиссия FIDE должна рассмотреть предварительный список кандидатур и утвердить их. Выборы президента организации пройдут 26 сентября в Самарканде — на генеральной ассамблее FIDE.
С 2018 года Международную шахматную организацию возглавлял россиянин Аркадий Дворкович. 23 июля 2026 года его имя внесли в 21-й пакет санкций Евросоюза. На следующий день господин Дворкович объявил, что временно прекращает исполнять обязанности президента FIDE.
Подробнее — в материале «Ъ» «Аркадий Дворкович освободил доску».
Кирсан Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE) с 1995 по 2018 год. Его уход с поста был связан с американскими санкциями, которые Минфин США наложил на него в 2015 году за предполагаемое содействие сирийскому правительству. Эти санкции вызвали административный кризис в FIDE: швейцарский банк UBS, обслуживающий федерацию, закрыл ее счета, а другие крупные банки отказывали в сотрудничестве. В результате комиссия по этике FIDE в 2018 году отстранила Илюмжинова от должности по обвинениям в нарушении этического кодекса и попытках дискредитировать членов правления.
Впоследствии, в 2025 году указом президента США Дональда Трампа санкции с Кирсана Илюмжинова были сняты, что послужило причиной его планов вновь баллотироваться на пост президента FIDE. Он заявлял о намерении объединить шахматный мир, а также вернуть ценность чемпионскому титулу и бороться с «дискриминацией» в шахматах, включая санкции в отношении Федерации шахмат России (ФШР) и российских спортсменов.