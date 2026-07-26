СКР возбудил уголовное дело после заражения 7 детей энтеровирусом в «Обуховском»

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ) после заражения 7 детей энтеровирусом в санатории «Обуховский», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертные исследования, выясняется точное количество пострадавших, истребуется интересующая следствие документация», — подчеркнули в СКР.

Напомним, о заражении детей энтеровирусом стало известно сегодня, 26 июля. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб для исследований. Сейчас все дети и вожатые вывезены из корпусов санатория, где были вспышки вируса.