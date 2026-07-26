В санатории «Обуховский» под Нижними Сергами 7 человек заразились энтеровирусом

В филиале санатория «Обуховский», находящемся в Нижних Сергах (Свердловская область), зафиксировано семь случаев заболевания энтеровирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По данным ведомства, все заболевшие — дети. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб для исследований. Сейчас все дети и вожатые вывезены из корпусов санатория, где были вспышки вируса.

«В адрес учреждения выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекции. В санатории отменены общие мероприятия. За контактными детьми и взрослыми установлено меднаблюдение. Новых случаев не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.