ВС оставил в силе наказание красноярцу, оправдавшему теракт на Крымском мосту

Верховный суд (ВС) России оставил без удовлетворения жалобу жителя Красноярского края, осужденного на пять лет колонии за оправдание теракта на Крымском мосту. Назначенное обвиняемому наказание соответствует требованиям закона, соразмерно содеянному им, является справедливым, указывается в кассационном определении ВС. Заседание состоялось 9 июля 2026 года.

По материалам уголовного дела, 8 октября 2022 года на персональной странице в соцсети «ВКонтакте» обвиняемый разместил видеозапись последствий теракта на Крымском мосту с комментарием в поддержку таких действий. Этот пост обнаружили правоохранители в ходе мониторинга интернет-ресурсов.

В отношении автора возбудили уголовное дело и задержали. «Публикация содержит высказывание с высокой положительной оценкой возгорания железнодорожного состава и разрушения части дорожного полотна в результате взрыва на Крымском мосту», — указывается в заключении лингвистической экспертизы, которая стала одним из доказательств по делу.

В октябре 2023 года 1-й Восточный окружной военный суд назначил мужчине штраф в размере 400 тыс. руб. В последующем Апелляционный военсуд заменил ему штраф на лишение свободы сроком на пять лет.

Илья Николаев