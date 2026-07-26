Поезд из Сириуса в Челябинск задерживается на четыре часа из-за непогоды

Пассажирский поезд №578 сообщением Сириус — Челябинск 26 июля следует с существенным отклонением от графика. По данным пресс-службы Федеральной пассажирской компании (ФПК), отправление состава перенесено с 13:44 на 18:00. Причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия в Ростовской области.

Непогода привела к аварийному отключению тяговых подстанций и сбоям в работе устройств регулирования движения на путях. Всего из-за технических проблем в ростовском узле изменилось расписание девяти пассажирских поездов.

В ФПК уточнили, что пассажиров оперативно оповещают об изменениях графика посредством СМС-рассылки. Технические службы РЖД принимают меры для ликвидации последствий аварии и сокращения времени опоздания составов.