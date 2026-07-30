«Лотте Отель Москва»: фиеста под открытым небом

Лето в главном мегаполисе России изобилует вечеринками и вернисажами, концертами и круглосуточными круизами по воде, прогулками от заката до рассвета. Но сердца горожан лелеют мечту о беззаботной неге в объятиях солнца и максимального комфорта, когда твои желания исполняются прежде, чем прозвучат.

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Этим летом курортный вайб — и не простой, а роскошный, в формате отдыха по приятной во всех отношениях системе «все включено» — прописался на террасе «Лотте Отеля Москва», где городской пейзаж становится декорацией для полного погружения в атмосферу отдыха на престижном зарубежном курорте.

С террасы, расположившейся на закрытом клубном этаже отеля, открываются виды на узнаваемый столичный урбанистический ландшафт: импозантные и внушительные небоскребы Москва-Сити, Новинский бульвар и одну из семи сталинских высоток — здание Министерства иностранных дел РФ. Городской курорт оформили в коллаборации с итальянским премиальным косметическим брендом d’Alba — и речь не только об эффектных брендированных лежаках и шезлонгах. Бьюти-станции с SPF-кремами призваны стоять на страже красоты и здоровья кожи и защиты от палящих лучей Гелиоса. За свежесть отдыха и восприятие отвечает меню бодрящих и прохладных сезонных напитков, а за настроение — миниатюры бестселлеров d’Alba в подарок к каждому заказу. Для ценителей уединения обустроили панорамные иглу и уютные беседки.

По субботам терраса принимает у себя барбекю-вечеринки, которые, к слову, раньше проводились в закрытом формате: их гостями могли стать исключительно постояльцы отеля. Сейчас здесь приветствуют и москвичей, и путешественников. Летняя фиеста с видом на закатное солнце столицы стартует с 18:00. В программе вечера диджей-сет, пинг-понг, безлимитная гриль-станция от бренд-шефа отеля Йена Минниса, а также фирменные коктейли от французского бренда Courvoisier.

Летом программа вечеринок постоянно обновляется, играя новыми вкусами и красками. В числе самых интригующих и увлекательных — мастер-класс по живописи на мини-мольбертах и тематические гриль-меню с акцентом на национальные кухни, от мексиканской и корейской до средиземноморской и даже африканской версии барбекю. Для юных гостей вечеринок с 19:00 до 21:00 в отеле благодаря компании KidsOut работает детская комната с увлекательными мастер-классами.

Для путешественников, остановившихся в отеле, летняя терраса — настоящий магнит. Целую россыпь удовольствий и сюрпризов объединила программа «Лето в городе»: проводите в шезлонгах на террасе хоть целый день, получайте в подарок летний косметический набор для идеального загара от премиального бренда косметики d’Alba, как и доступ в фитнес-центр, термальную зону Mandara Spa и бассейн, включая джакузи, шелковую ванну, турецкую баню и комнаты релаксации, а также комплименты от шеф-кондитера для детей и взрослых — и это не считая выгодных условий пребывания. Особое удовольствие — Lotte ice cream pass, пропуск к безлимитному мороженому во всех гастрономических аутлетах отеля.

Полина Корнилова