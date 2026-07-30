Пять лучших сериалов первой половины 2026 года: выбор кинокритика

Первая половина 2026-го выдалась щедрой на такие открытия: зрителей ждали долгожданные возвращения спустя десятилетия, смелые жанровые эксперименты и неожиданные трактовки знакомых историй. Кинокритик и автор телеграм-канала «Што это было» Ксения Балюк выбрала лучшие из лучших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: film.ru Фото: film.ru

«Грызня», второй сезон

Режиссер — Ли Сон Джин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: film.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: film.ru Фото: kinopoisk.ru

Ли Сон Джин с самого начала задумывал «Грызню» как антологию — и второй сезон окончательно утвердил этот формат. Связей с первой историей нет, и это к лучшему: свежий конфликт, новые лица, иной масштаб. Вместо дорожной ярости — закрытый мир элитного загородного клуба, где конфликты тлеют под маской благополучия.

В центре — две пары. Миллениалы Джош (Оскар Айзек) и Линдси (Кэри Маллиган) управляют клубом, изображая успех, хотя на самом деле погрязли в долгах и давно разочарованы друг в друге. Зумеры Эшли (Кейли Спэни) и Остин (Чарльз Мелтон) — их сотрудники, прозябающие на нижних ступенях клубной иерархии. Случайно засняв на телефон сцену жестокой ссоры начальников, молодые превращают запись в рычаг шантажа. Повышение без опыта, грязные сделки и череда предательств — игра затягивает всех, а покупка клуба корейской миллиардершей (Юн Ё-джон) превращает локальный конфликт в катастрофу с отмыванием денег.

Ведущий антагонист здесь поздний капитализм. В мире, где последовательная жизнь почти ликвидирована, люди цепляются за себя — больше не за что. Даже чувства теперь переживаются как экономическое состояние.

«Бухта вдов»

Режиссеры — Хиро Мураи, Эндрю ДеЯнг, Сэмюэл Донован и Тай Уэст

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: film.ru Фото: film.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: film.ru Фото: film.ru

В мире, где жанровые ярлыки давно стерлись, «Бухта вдов» — настоящий глоток свежего морского воздуха. Абсурдные «байки из склепа», умопомрачительная смесь бюрократического юмора и мистической фолк-составляющей. Представьте, «Парки и зоны отдыха» встретились с «Третьим днем» где-то в декорациях Стивена Кинга — здесь одновременно смешно и страшно, причем оба состояния настигают неожиданно и почти всегда в одной сцене.

Шоураннер — Кэти Дипполд, одна из создательниц великих «Парков и зон отдыха». Оттуда уморительная история с захолустьем, местной мэрией и желанием муниципальных служб сделать жизнь горожан лучше. Связи на острове Уидоус-Бэй нет, вайфай не ловится, электричество работает с перебоями, местные суеверны и свято верят в проклятие. А мэр Том Лофтис (Мэттью Риз) отчаянно пытается вдохнуть жизнь в это гиблое место и превратить его в курорт.

Уже объявлено о втором сезоне, даты выхода пока нет.

«Ночной администратор», второй сезон

Режиссер — Джорджи Бэнкс-Дэвис

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

Спустя почти 10 лет Том Хиддлстон и Хью Лори вернулись к своим ролям — и это грандиозное возвращение, которое уже сейчас метит в главные сериальные премии 2027 года. Сердце разрывается, стынет в жилах кровь, хочется кричать: дайте этому сериалу «Оскар»!

В 2016 году криминальный триллер об отельном служащем, переквалифицировавшемся в шпиона, стал откровением — прекрасным дополнением к шпионской теме, необычно обыгранной в «Родине», когда мир перестали делить на черное и белое, а природа зла вызывала сомнение. «Маленькая барабанщица» и «Разведчик» случились позже, сейчас видно, что они опирались именно на «Ночного администратора». Первый сезон собрал три «Золотых глобуса» (Хиддлстон, Лори, Колман) и «Эмми» за режиссуру Сюзанны Бир.

Второй сезон — прямое продолжение первого. Джонатан Пайн (Хиддлстон) выполняет рутинные задания, но случайная встреча с бывшим наемником Ропера вновь возвращает его в пучину международного криминала. Новая цель — внедриться в самое сердце империи колумбийского торговца оружием Тедди (Диего Кальва). Тот оказывается незаконнорожденным сыном Ричарда Ропера (Хью Лори) — и это только начало.

«История любви»

Режиссеры — Энтони Хемингуэй, Макс Уинклер, Джиллиан Робеспьер, Джесси Перец и Кристл Роберсон

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: film.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: film.ru Фото: kinopoisk.ru

Отношения Джона Ф. Кеннеди-младшего, наследника знаменитейшей политической династии, и Кэролин Бессетт, девушки из обычной семьи, возглавившей пиар Calvin Klein, были для Америки 1990-х национальной одержимостью. По сути, происходило то же самое, что и с Дианой и Чарльзом в Великобритании: любовь становилась публичным достоянием вопреки воле двоих.

До встречи с Джоном Кэролин жила как Кэрри Брэдшоу: держала стильный гардероб в своей маленькой квартирке, гуляла по Нью-Йорку, ходила на вечеринки, работала там, где ее ценили. Сериал к тому же кропотливо воссоздает Нью-Йорк 1990-х — от района Трайбека до дома на Бич-стрит. Все изменилось, когда в ее жизни появился «американский принц» Кеннеди, а вместе с ним и «вся королевская рать»: семья, партнеры и, конечно, СМИ. Ни Кэролин, ни леди Ди так и не смогли свыкнуться со своими новыми ролями после замужества, и в этом их трагедия. Напрашивается сравнение с «Короной» по степени погружения в золотую клетку славы: так и не скажешь, что «История любви» — дело рук короля китча Райана Мерфи.

Прелесть сериала в том, что он деликатно исследует мотивы героев. Не осуждает, не потакает, не оправдывает. Просто принимает. Именно это и нужно было чете Кеннеди.

«Рыцарь Семи Королевств»

Режиссеры — Оуэн Харрис и Сара Адина Смит

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: film.ru Фото: film.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: film.ru Фото: film.ru

Новый сериал по книгам Джорджа Мартина возвращает зрителей в Вестерос за столетие до событий «Игры престолов»: во времена, когда великие дома еще крепко держали власть, а глобальной войной за Железный трон и не пахло. Основанный на цикле повестей «Межевой рыцарь», спин-офф предпочитает рассказывать не о королях и заговорах, а о кодексе чести и подвигах. Мартин, кстати, выступил соавтором сериала и исполнительным продюсером.

Первый эпизод может оставить странные впечатления: уклон в комедию и общая пошловатая тональность вообще не сочетаются с мрачностью «Игры престолов» и «Дома Дракона». В процессе же милый дуэт трикстеров превращает фэнтези-блокбастер в милейшее бадди-муви, и это прекрасно. Сир — огромный, неуклюжий, местами простоватый, оруженосец — маленький лысый сирота. Вместе они колесят по Вестеросу, пытаясь выжить, заработать и сохранить достоинство. Лишь дорога, грязные сапоги и рыцарская честь.

А вот третий сезон «Дома Дракона» с уже привычным размахом наверняка попадет в список лучших сериалов второй половины года.