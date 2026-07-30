Пять идей для летнего чтения

Принцип личного литературного ретрита несложен. Каждый сам для себя определяет меру сложности или легкости взятой книги. Чтобы вдохновиться, автор телеграм-канала Books & Reviews Валерий Шабашов предлагает присмотреться к следующим произведениям российских и зарубежных авторов, объединяет которых то, что все они, независимо от жанра, способны увлечь читателя в свои сети.

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Евгений Водолазкин. «Последнее дело майора Чистова» (16+)

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Современный петербургский классик Евгений Водолазкин, автор шедеврального «Лавра» и недавно экранизированного «Авиатора», в 2026 году выпустил долгожданную новинку, которая вызвала споры среди критиков и поклонников творчества писателя. Роман «Последнее дело майора Чистова» заявлен как детектив, но таковым по своей сути является лишь условно. Возможно, автор и придерживался формы, но говорит с аудиторией устами главных героев на темы, которые волнуют его уже давно: о душе и памяти. Любителей традиционных детективов будет ждать разочарование. У писателя получился отменный текст-размышление о жизни, и не только земной, но совсем не детектив в привычном понимании этого слова. Вместе с тем Водолазкин высказывается на актуальную тему искусственного интеллекта, а допрос робота из романа, на мой взгляд, — один из самых остроумных текстов автора за последнее время.

Евгений Водолазкин ведет полемику с литературными критиками. И некоторые вещи из романа написаны специально для них. Такой у них получается заочный диалог. Критики разбирают книги Водолазкина, а автор оставляет им не сильно замаскированные послания. Для тех, кто не читал предыдущие книги автора, новинка может показаться чересчур экстравагантной и эклектичной. Но для давних поклонников творчества писателя «Последнее дело майора Чистова» станет тем самым неторопливым летним чтением, которого они давно ждали.

Аркадий Романов. «Это было в России: музыка 2010-х от кальян-рэпа до постпанка» (18+)

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Историк и музыкант Аркадий Романов создал очень свежий по языку и глубокий по содержанию нон-фикшен о российской музыке. Вместе с тем у автора получилась книга о недавней истории нашей страны. Многие герои не только здравствуют, но и регулярно выпускают хиты. Автор показывает читателю, как рэп в нашей стране из достаточно нишевой истории стал доминантным направлением на эстраде. Именно рэпу и его ответвлениям уделено основное внимание. А как иначе, ведь в 2010-е композиции в этом жанре начал выпускать даже Филипп Киркоров, записывавшийся совместно с другими музыкантами. Отдельное внимание уделено феномену рэп-батлов, которые достигли своего пика именно в 2010-е.

Многие участники музыкальной индустрии того времени, успев сверкнуть, ушли в тень. Их едва ли можно вспомнить. Благодаря труду Романова у читателя возникает желание включить тот или иной подзабытый трек и мысленно перенестись в совершенно другое время, почувствовать себя моложе и сопоставить свои увлечения с тем, о чем рассказывается в книге. Она не претендует на объективность, поэтому кому-то из артистов уделяется совсем немного внимания, а кого-то и вовсе нет на страницах. Но эти вопросы стоит задавать скорее не автору книги, а самим музыкантам, выпускавшим треки, которые широкого отклика у аудитории не находили.

Денис Захаров. «Капоте в СССР: подлинная история одного путешествия» (18+)

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В петербургском издательстве «Найди лесоруба» вышло уникальное литературное расследование о том, как знаменитый автор «Завтрака у Тиффани» и основоположник жанра тру-крайм Трумен Капоте в декабре 1955 года приехал в СССР. В поездке он сопровождал труппу американской оперы «Порги и Бесс» и готовил репортаж для американских журналов о вояже за железный занавес. Капоте превратил эту поездку в один из лучших своих документальных репортажей, однако не все из увиденного и пережитого вошло в опубликованный текст. Спустя семь десятилетий история путешествия раскрывается заново через архивные документы, дневники, письма и свидетельства людей, которые действительно были рядом с писателем за железным занавесом.

«Капоте в СССР: подлинная история одного путешествия» — результат 12 лет исследований историка и литературоведа Дениса Захарова, одного из ведущих мировых специалистов по творчеству Капоте. Книга впервые называет настоящие имена героев, которые американский писатель скрывал за псевдонимами, восстанавливает события, оставшиеся вне страниц ироничного репортажа «Музы слышны», и показывает, как эта необычная поездка повлияла не только на судьбу самого автора, но и на его будущие произведения.

Фернандо Сервантес. «Конкистадоры: новая история открытия и завоевания Америки» (16+)

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Кто бы мог подумать, что историю завоевания американского континента можно подать так увлекательно? У автора получилось выстроить сюжет таким образом, что книга воспринимается как исторический сериал, в котором события истории оживают на наших глазах за счет феноменальной работы автора с архивами и дневниковыми записями. Это чудо, что многие из участников первых «экспедиций в Индию», как тогда назывался путь в Америку, вели дневники и что те дошли до наших дней. Когда речь заходит о покорении жителей островов Карибского бассейна и Америк, автор пытается показать картину, далекую от привычной. Он беспристрастно описывает не только преступления испанских завоевателей, но и рассказывает об искреннем стремлении к гуманности и справедливости, которое в те времена тоже встречалось, особенно среди представителей монашеских орденов, отправленных привлекать новую паству.

В книге также приводятся причины падения знаменитых империй Америки, не выдержавших натиска немногочисленных отрядов конкистадоров.

Кейт Аткинсон. «Храмы веселья» (18+)

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В России после долгого перерыва вышел новый роман знаменитой британской писательницы Кейт Аткинсон. Сюжет новой истории разворачивается в Лондоне в 1920-е вокруг ночных клубов. Перед глазами читателя предстает атмосфера британской столицы того времени: наряды и прически, вечеринки и джаз, а представители ночного города живут по своим правилам.

Самыми популярными заведениями управляет Нелли Кокер, а помогает ей в этом сын, вернувшийся с Первой мировой войны. Все идет гладко, пока у них не появляется сильный противник, а полиция не начинает проявлять интерес к клубам Нелли, ведь в городе все чаще пропадают молодые девушки, которые любили заглядывать туда. С таким ворохом проблем предстоит разобраться главной героине и ее окружению, а читателям — погрузиться в энергетику «ревущих двадцатых».