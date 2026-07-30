На всех парусах

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Генеральный директор компании «СВ-Строй» Юрий Федоров

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Честно признаюсь: яхтенный спорт манил меня давно. Это сочетание романтики морских приключений, технической сложности управления парусом и, конечно, той особенной свободы, которую дарит только вода. Но, как это часто бывает в большом городе, все время находились причины отложить: то работа, то «не та погода», то казалось, что это слишком сложно и требует специальной подготовки. И именно регата «Коммерсантъ» стала тем самым долгожданным поводом, когда я перестал смотреть со стороны и оказался на борту. Первое ощущение, когда доверяешь ветру и чувствуешь, как корпус яхты оживает под ногами, — это ни с чем не сравнимый восторг.

Оказавшись в парусной гонке, я понял, что яхтинг — это уникальный коктейль из адреналина, стратегии и полной перезагрузки. Здесь мгновенно стираются офисные заботы, остаешься один на один со стихией, где важны только направление ветра, крен судна и слаженная работа команды. Каждый маневр требует полной концентрации, а когда яхта идет быстро, а волны бьют в борт, получаешь мощнейший прилив драйва. При этом в минуты затишья возвращается та самая детская романтика морей, позволяющая увидеть город и залив с совершенно новой, завораживающей перспективы. Регата «Коммерсантъ» подарила не просто спортивный результат, а веру в то, что никогда не поздно попробовать то, о чем мечтал. Теперь я точно знаю: обратной дороги нет — меня заразили парусами!

Эксперт по коммуникациям Илья Недоля

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В жизни мы постоянно куда-то плывем, порой даже не замечая, что происходит вокруг. Мы видим цель, и она, как корабль на горизонте, позволяет нам не останавливаться и усердно работать каждый день. Обычно, достигая цели, в конечном итоге многие испытывают выгорание или чувство опустошения. Парусник учит тебя ловить момент, быть частью команды и корабля. На регате ветер постоянно меняется и только верно выбранный курс помогает команде судна достичь цели быстрее остальных. Мы хотим быстрее дойти до нее, но важнее ощутить момент и насладиться процессом, ведь движение и есть жизнь.

Второй раз участвую в регате, и каждый год наполняю жизненные паруса оптимизмом и вдохновением. Ведь только на регате «Коммерсантъ» можно ощутить уникальный дух соперничества, здесь нет проигравших. Побеждают все: от новых знакомств, от потрясающей атмосферы, от ярких эмоций.

Гонка дает уникальный опыт, участники за пару заездов превращаются в единый механизм. Кто-то берет на себя шкоты, кто-то ловит парус, а кто-то просто уверенно держит курс. И к финишу вы идете уже не как случайные попутчики, а как экипаж, который чувствует друг друга и понимает без слов.

Многие говорят, что бизнес испытывает на себе шторм — регата выступает идеальным симулятором. Финишируют первыми не всегда самые опытные и подготовленные, а те, кто использует все сильные стороны команды и выбирает правильную стратегию, просто вовремя замечая, куда дует ветер.

Директор производственно-логистического центра компании «Теремок» в Санкт-Петербурге Григорий Палицын

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Яхтенный спорт интересен прежде всего высокой ценой командного взаимодействия. Здесь невозможно добиться результата усилиями одного человека: каждый участник экипажа отвечает за свою часть работы, а успех зависит от точности, доверия и способности действовать как единое целое. Для меня это особенно близко, потому что в «Теремке» мы так же относимся к командной работе: результат складывается из ответственности каждого и общего понимания цели.

Еще одно важное открытие связано с самой логикой движения под парусом. В яхтинге практически невозможно прийти к цели прямым курсом: ветер меняется, приходится идти галсами, постоянно анализировать ситуацию и корректировать маршрут. Это очень точная метафора для бизнеса, где важно сохранять направление, но при этом быть гибким и быстро реагировать на изменения.

Регата «Коммерсантъ» запомнилась высоким уровнем организации, сильным составом участников и особой атмосферой. На воде рядом оказались профессиональные команды и новички, и при этом у каждого была возможность проявить себя. Отдельное впечатление оставили виды Финского залива, «Лахта Центра» и стадиона.

Не менее ценна возможность общения с представителями самых разных отраслей. После напряженной деловой программы форума регата создает пространство для содержательного, но неформального диалога. Именно в такой атмосфере возникают доверие, новые контакты и идеи для будущих проектов.

Генеральный директор компании «Ниена Принт» Евгений Бакланов

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Любительским парусным спортом я увлекаюсь с 2015 года, регулярно принимаю участие в регатах, посещаю международные соревнования и действительно увлечен парусными гонками.

Чем хороша регата «Коммерсантъ»? Первое: парусный спорт, хорошо развитый в южных странах, у нас не так популярен. Поэтому все, кто увлекается им, конечно, с нетерпением ждали нашей российской регаты. Второе: регата «Коммерсантъ» — это не только спорт, это еще и отличный нетворкинг, где собираются серьезные бизнесы, классные компании и интересные люди. Такой нетворкинг в корне отличается от традиционного. Ведь здесь есть соревнование, яркие эмоции, азарт и плюс ко всему возможность наладить деловые контакты и познакомиться с потенциальными партнерами.

Кроме того, участники могут посетить разные города России и увидеть их с воды, то есть совершенно с иного ракурса. Это классный бонус ко всем возможностям, которые дает регата.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен

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Яхтенный спорт — еще одна жизнь, в которой есть только команда, стихия и соперники. Беречь голову от грота, не прозевать переход стакселя и не перепутать бушприт с деком: для новичка это рецепт мгновенной перезагрузки от любых проблем. Выходные с регатой вдохновляют. Спасибо «Коммерсанту» за открытие нового измерения и круг увлеченных людей.

Генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ Санкт-Петербург» Анжелика Котова

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Яхтенный спорт — это не просто активный отдых, а идеальная метафора профессии. Здесь, как и в стратегических коммуникациях, все строится на умении чувствовать ветер перемен, мгновенно принимать решения и работать слаженной командой. Любая гонка представляет собой череду быстро меняющихся вводных. Ровно так же мы в агентстве управляем волнами инфоповодов: держим руку на пульсе, ловим тренды и синхронизируем действия всего экипажа — от стратегии и организации до пиара и продюсирования — ради нашей общей победы.

Регата «Коммерсантъ» запомнится этими июньскими выходными особой атмосферой единства. Наша команда новичков состояла, как на подбор, из представителей креативных индустрий. В сборном составе, увидев друг друга впервые, вместе мы добились отличного результата: получили бронзовые медали, окунувшись в атмосферу яхтенных гонок. В нашей команде родилась та самая синергия, которую мы ценим в работе. Такие выходные заряжают энергией на новые креативные вызовы и напоминают, что любая амбициозная цель покоряется, когда ты часть по-настоящему сильной и сплоченной команды.

Управляющий партнер компании «Арт-Виа» Лилиана Фатерина

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Яхтенный спорт нравится мне тем, что сочетает физическую активность с умственной: чтобы достигнуть нужного результата, необходимо не только быстро и сильно потянуть нужную веревку, но и понимать, к чему эта веревка ведет и зачем вообще ты это делаешь. Нужно вовремя сообразить, куда наклонится яхта при следующем маневре, и оперативно переместиться, чтобы откренить ее. Частенько ты не справляешься со своими снастями, и требуется срочная помощь коллеги.

Пока совершаешь все эти совместные действия со своим экипажем два — четыре захода подряд, успеваешь почувствовать, что вы стали настоящей командой! И это тоже большой плюс и настоящий тимбилдинг!

Ну и конечно, невероятная эстетика момента, когда ты несешься по водному пространству на белой яхте с наполненным ветром спинакером, стоит всех усилий в борьбе с фалами и шкотами! Эти июньские выходные стали нашим боевым крещением в яхтенном спорте. И, что еще более ценно, благодаря регате все мы обрели новых друзей, проверенных в море.

Креативный директор ГК «Зингер» Мария Хомякова

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Яхтинг для меня — это про парадокс: скорость и спокойствие живут в одной точке. В суете ничего не построишь, ни в бизнесе, ни на воде — нужно быть одновременно включенной и расслабленной, и этот баланс дается не сразу. Результат тут приходит только через команду. На яхте нет главных и второстепенных: каждый должен делать свою работу на сто процентов, и умение договариваться решает не меньше, чем скорость реакции. И еще я очень люблю воду как стихию, в ней та же двойственность, что и в самом спорте: сила и покой одновременно.

Эти июньские выходные запомнились в первую очередь атмосферой — той редкой концентрацией людей, которых объединяет один и тот же азарт. Спасибо «Коммерсанту», что собираете такую компанию. Больше всего отозвалось именно ощущение сплоченности на воде: когда результат зависит от каждого — и в этом настоящее удовольствие.

Генеральный директор компании «Алтэк» Александр Кашенцев

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Для меня яхтенный спорт — это прежде всего умение работать с постоянно меняющимися условиями. На воде невозможно рассчитывать, что все пойдет по плану: ветер, ситуация вокруг, решения других экипажей требуют внимания и быстрой реакции. Здесь многое зависит не только от личных навыков, но и от того, насколько слаженно работает команда. Именно это сочетание стратегии, концентрации и командной работы делает парус по-настоящему интересным.

Регата «Коммерсантъ» оставила очень хорошее впечатление. Это была возможность не только провести день на воде, но и пообщаться с коллегами в совершенно другом формате. После гонок разговоры получаются более открытыми и предметными, чем в привычной деловой обстановке: можно спокойно обсудить идеи, обменяться опытом или просто лучше узнать людей, с которыми обычно встречаешься только на переговорах. Такие мероприятия ценны тем, что совмещают спортивный азарт, профессиональное общение и возможность ненадолго сменить привычный ритм.

Директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов

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В мою жизнь регата вошла четыре года назад — и с тех пор не отпускает. Этому летнему событию предшествует нетерпеливое ожидание. Я жду его не меньше, чем наши партнеры. Родоначальником этого направления в «Коммерсанте» стал исполнительный директор издательского дома Михаил Владимирович Нелюбин. Через регату я вижу полноценное раскрытие концепции клуба: всех объединяет одна цель, и это не только яркое и увлекательное состязание, но и общие интересы, общение.

Регата проходит в нескольких городах, и это значит, что при желании можно пройти весь маршрут. Очень приятно видеть, как регата входит в жизнь людей, меняет ее. Некоторые наши участники раньше вообще не знали, что такое регата, а сейчас стали шкиперами, водят лодки, гоняются и побеждают, занимают престижные места в первом дивизионе. Это классно. Мы любим регату и будем ее развивать.

Записала Галина Столярова