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Полпред Жога поздравил уральцев с Днем Военно-морского флота

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил жителей Урала с Днем Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«В Военно-морском флоте служит немало уроженцев регионов Уральского федерального округа — ребят, которые сердцем выбрали профессию военного моряка», — говорится в поздравлении Артема Жоги.

Кроме того, сейчас в Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвященные празднику.

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