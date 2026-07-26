Полпред Жога поздравил уральцев с Днем Военно-морского флота

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил жителей Урала с Днем Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«В Военно-морском флоте служит немало уроженцев регионов Уральского федерального округа — ребят, которые сердцем выбрали профессию военного моряка», — говорится в поздравлении Артема Жоги.

Кроме того, сейчас в Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвященные празднику.