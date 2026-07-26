Жительница Новосибирска похитила 16 млн рублей, заманивая скидками на автомобили

На рассмотрение Калининского районного суда Новосибирска поступило уголовное дело о махинациях при продаже автомобилей. Обвиняемой по нему проходит Анастасия Бирюкова, которой инкриминируется восемь эпизодов мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Слушания назначены на 4 августа.

По версии следствия, которую приводит суд, обвиняемая в 2021–2024 годах предлагала потерпевшим приобрести автомобили по заниженной стоимости якобы с закрытых торгов, проводимых службой судебных приставов. Получив предоплату, она похищала деньги. Общий ущерб, подсчитали правоохранители, составил более 16 млн рублей.

В суде рассказали, что в марте 2026 года Бирюкову признали виновной по 20 эпизодам мошенничества и приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима.

Илья Николаев