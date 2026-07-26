Три человека погибли в столкновении двух иномарок в Алтайском крае

В Алтайском крае в ДТП погибли три человека, еще трое госпитализированы. Об обстоятельствах аварии рассказали в прокуратуре региона, которая организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

По информации ведомства, 25 июля на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби столкнулись Toyota Carina и Toyota Raum. В результате аварии три пассажира погибли, в том числе несовершеннолетний, водители иномарок и еще один несовершеннолетний пассажир госпитализированы в медучреждение.

По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев