Федеральные трассы в Челябинске и Кургане закроют для фур из-за аномальной жары

В Челябинской и Курганской областях вновь вводятся временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта по всем федеральным автодорогам. Режим будет действовать 26 июля с 08:00 до 20:00 из-за температуры воздуха выше +32 градусов. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Мера касается транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся, чтобы сохранить в целостности дорожное полотно: при экстремально высоких температурах асфальт становится пластичным и подвержен деформации под нагрузкой осей грузового транспорта.

Дорожные службы рекомендуют водителям тяжелой техники заранее планировать маршруты и использовать специализированные стоянки для ожидания спада температуры. Диспетчерские центры продолжают круглосуточный мониторинг состояния федеральной дорожной сети.

Евгений Рыженьков