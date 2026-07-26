Федеральные трассы в Челябинске и Кургане закроют для фур из-за аномальной жары
В Челябинской и Курганской областях вновь вводятся временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта по всем федеральным автодорогам. Режим будет действовать 26 июля с 08:00 до 20:00 из-за температуры воздуха выше +32 градусов. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Мера касается транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся, чтобы сохранить в целостности дорожное полотно: при экстремально высоких температурах асфальт становится пластичным и подвержен деформации под нагрузкой осей грузового транспорта.
Дорожные службы рекомендуют водителям тяжелой техники заранее планировать маршруты и использовать специализированные стоянки для ожидания спада температуры. Диспетчерские центры продолжают круглосуточный мониторинг состояния федеральной дорожной сети.