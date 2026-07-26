Путин обсудил с губернатором Омской области ситуацию с обманутыми дольщиками

Ситуация с обманутыми дольщиками в Омской области стала одной из тем рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и главы региона Виталия Хоценко. Губернатор рапортовал о значительном снижении количества проблемных объектов для пострадавших дольщиков.

«Три с половиной года назад у нас было 30 с лишним домов, осталось восемь. Мы по этим домам по всем приняли «дорожные карты», по двум домам у нас есть решение с «ДОМ.РФ», и там в двух случаях – это достройка домов. По остальным домам у нас либо региональные выплаты, либо мы предоставляем землю, инвестор строит дом и расплачивается с нами квартирами, а мы квартиры отдаем, соответственно, дольщикам, где невозможны «достройки», старые дома. По прошлому году мы 809 дольщиков обеспечили жильем. За четыре предыдущих года было 600 человек всего», — доложил главе государства губернатор.

Вчера президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел рабочую встречу с главой региона Виталием Хоценко. На ней обсуждались крупные инвестпроекты, реализуемые в области, вопросы благоустройства и экологии, ситуация со строительством метрополитена

Илья Николаев