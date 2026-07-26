ФК «Челябинск» проиграл дома «Нижнему Новгороду»

В матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимал одного из лидеров дивизиона — ФК «Нижний Новгород». За игрой на стадионе «Центральный» наблюдали более 5300 болельщиков.

Первыми счет открыли гости — на 33-й минуте с пенальти отличился Вячеслав Грулев. Спустя семь минут форвард хозяев поля Матвей Урванцев сравнял счет. Однако прямо перед перерывом дальний удар удался полузащитнику «Нижнего Новгорода» Тимофею Комиссарову, еще два месяца назад выступавшему за челябинцев. Во втором тайме, несмотря на несколько острых моментов, имевшихся у обеих команд, счет не изменился. 2:1 — победа гостей, занимающих первое место в турнирной таблице ФНЛ. Челябинцы с тремя очками в трех матчах занимают 11-е место.

Дмитрий Моргулес