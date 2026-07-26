Reuters: США и Украина обсудили прекращение огня в небе

Составлено ИИ-Ассистентъ

В контексте возможных мирных переговоров США неоднократно выступали посредником между Россией и Украиной, организуя трехсторонние встречи. Эти переговоры, начавшиеся в 2025 году, проходили в различных форматах и местах, включая Абу-Даби (ОАЭ) и Женеву (Швейцария). Главными темами обсуждений были территориальные вопросы, аспекты безопасности, военные и политические вопросы, а также экономическая проблематика. Однако, компромисса по ключевым вопросам, таким как территориальные уступки, достичь пока не удалось, поскольку Украина настаивает на сохранении территориальной целостности, а Россия — на своих условиях урегулирования, включая вывод украинских войск из Донбасса.

Значительную роль в переговорном процессе играет Дональд Трамп, который, будучи президентом, активно продвигает свой мирный план. Этот план, по данным источников, предполагает признание Крыма и частей Донбасса, Запорожья и Херсона российскими, а также сокращение численности ВСУ. В то же время европейские страны и Украина имели свои предложения, отличающиеся прежде всего в последовательности решения вопросов и статусе оспариваемых территорий. Примечательно, что Киев и европейские лидеры выражают категорическое несогласие с территориальными уступками, что создает сложную дилемму для Украины, находящейся между давлением США и собственными национальными интересами.

В ходе предыдущих переговоров, включая те, что прошли в Абу-Даби и Женеве, спецпосланники США, такие как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встречались как с российской, так и с украинской делегациями. Эти обсуждения, несмотря на их конструктивный характер, не привели к прорывам, но способствовали сокращению списка нерешенных вопросов. Ситуация осложняется тем, что позиции сторон по-прежнему далеки от компромисса, и каждая из них обвиняет другую в препятствовании мирному процессу. Российская сторона настаивает на том, что Украина отказалась от переговоров по указке Запада, а украинская сторона требует прекращения огня как первого шага к дальнейшим политическим договорённостям.