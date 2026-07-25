Песков заявил о невозможности «заморозить» украинский конфликт

«Заморозка» конфликта с Украиной с учетом позиции Киева невозможна, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева вернуться к «стамбульским договоренностям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Пескова, приоритетом для России остается достижение своих целей. «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения»,— заявил он.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Омске глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к достигнутым в Стамбуле договоренностям. По его словам, на тех переговорах были достигнуты значительные результаты. Дмитрий Песков добавил, что российский лидер в ответ на предложение подробно рассказал господину Токаеву о ходе СВО.

Владимир Путин называл условия для прекращения украинского конфликта летом 2024 года. Их, по его словам, два: выход ВСУ из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ Киева от вступления в НАТО.