Песков заявил о невозможности «заморозить» украинский конфликт
«Заморозка» конфликта с Украиной с учетом позиции Киева невозможна, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева вернуться к «стамбульским договоренностям».
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По словам господина Пескова, приоритетом для России остается достижение своих целей. «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения»,— заявил он.
Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Омске глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к достигнутым в Стамбуле договоренностям. По его словам, на тех переговорах были достигнуты значительные результаты. Дмитрий Песков добавил, что российский лидер в ответ на предложение подробно рассказал господину Токаеву о ходе СВО.
Владимир Путин называл условия для прекращения украинского конфликта летом 2024 года. Их, по его словам, два: выход ВСУ из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ Киева от вступления в НАТО.
Заявления о невозможности заморозки конфликта прозвучали на фоне того, что многие стороны постоянно ищут пути его завершения. Например, Китай и Венгрия предлагали планы, акцентирующие внимание на прекращении огня и последующих переговорах. С другой стороны, США, в лице экс-президента Дональда Трампа, неоднократно выражали уверенность в том, что Украина и Россия хотят урегулировать конфликт, при этом Трамп считал его одним из самых сложных для разрешения.
Позиция России, озвученная Сергеем Шойгу и Сергеем Нарышкиным, заключается в том, что конфликт не может быть завершен без устранения его первопричин, включая стремление Украины вступить в НАТО. Москва настаивает, что готова к дипломатическим методам, но при этом будет добиваться своих целей военно-техническими способами, если дипломатия не принесет результатов. Киев же зачастую отказывался от российских предложений, считая их не отвечающими реальности или предлагая свои условия, например, 30-дневное прекращение огня.
Западные страны также обсуждали сценарий «заморозки» конфликта по существующей линии фронта, однако Россия считает такой вариант невыгодным, поскольку это позволит Украине оставаться «анти-Россией на стероидах». Для Запада же «заморозка» могла бы предотвратить поражение Киева в краткосрочной перспективе. На данный момент посреднический процесс между США, Россией и Украиной находится на паузе, хотя контакты между сторонами сохраняются.