Вход и выход из метро около «Лужников» ограничат из-за концерта «Руки Вверх!»
Вход и выход на прилегающих к стадиону «Лужники» станциях метро могут ситуативно ограничить вечером 25 и 26 июля, сообщает Департамент транспорта Москвы. На 20:00 в эти дни запланированы концерты группы «Руки Вверх!».
«На ближайшей к стадиону станции Спортивная перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после — только для входа»,— указано в сообщении Дептранса в «Максе».
Движение транспорта из-за концерта в районе стадиона также временно ограничено. В субботу и воскресенье с 8:00 мск и до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 и до окончания мероприятия будет временно перекрыто движение еще на нескольких улицах. Парковка на них запрещена.
Ограничения движения и работы метро в районе «Лужников» из-за массовых мероприятий — не редкость. Например, ранее перекрывали движение из-за концерта Леонида Агутина (18 июля), а также из-за концерта ко Дню государственного флага России (22 августа 2023 года) и митинга-концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества (22 февраля 2023 года). В марте 2022 года в «Лужниках» прошел митинг-концерт в честь восьмой годовщины присоединения Крыма, в котором, по оценкам МВД, приняли участие более 200 тысяч человек, включая мэра Москвы Сергея Собянина.
Подобные меры принимаются городскими властями и в других случаях проведения значимых событий. Так, ограничения работы метро и перекрытия улиц вводились в центре Москвы в связи с концертом на Красной площади (сентябрь 2023 года) и мероприятиями, посвященными Дню России (июнь 2025 года). Власти Москвы также допускали введение новых ограничений в работе метро по требованию полиции, особенно во время крупных акций и массовых мероприятий.