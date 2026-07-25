Вход и выход из метро около «Лужников» ограничат из-за концерта «Руки Вверх!»

Вход и выход на прилегающих к стадиону «Лужники» станциях метро могут ситуативно ограничить вечером 25 и 26 июля, сообщает Департамент транспорта Москвы. На 20:00 в эти дни запланированы концерты группы «Руки Вверх!».

«На ближайшей к стадиону станции Спортивная перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после — только для входа»,— указано в сообщении Дептранса в «Максе».

Движение транспорта из-за концерта в районе стадиона также временно ограничено. В субботу и воскресенье с 8:00 мск и до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 и до окончания мероприятия будет временно перекрыто движение еще на нескольких улицах. Парковка на них запрещена.