В Москве на выходных перекроют движение у «Лужников» из-за концерта «Руки Вверх!»
В Москве 25 и 26 июля временно перекроют движение транспорта в районе олимпийского комплекса «Лужники» из-за проведения концерта. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно афише на сайте «Лужников», в эти дни на стадионе будет проходить концерт группы «Руки Вверх!», приуроченный к 30-летию коллектива.
На выходных с 20:00 мск и до конца концерта будет временно перекрыто движение в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, на проездах от Усачевой улицы до улицы Доватора. На улице Доватора будет перекрыт участок от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы. Движение транспорта будет ограничено на улицах Ефремова, 3-й Фрунзенской и Трубецкой.
В оба дня с 8:00 мск и до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. В ночное время с 00:01 и до конца мероприятия на участках с ограничениями временно запретят парковку.
Перекрытия движения в районе «Лужников» из-за массовых мероприятий, таких как концерты или митинги-концерты, являются регулярной практикой для Москвы. Ранее движение уже ограничивали из-за концерта Леонида Агутина (18 июля), концерта ко Дню государственного флага России (22 августа) и митинга-концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества (22 февраля). Подобные меры призваны обеспечить безопасность и организовать движение транспорта в условиях большого скопления людей. Например, митинг-концерт в «Лужниках» в честь восьмой годовщины присоединения Крыма и в поддержку Донбасса, собрал около 200 тысяч человек.
Комплекс «Лужники» является крупным спортивным и концертно-зрелищным центром, способным вмещать десятки тысяч зрителей. Например, концерт группы «Руки вверх!» ранее уже собирал в «Лужниках» 72 тысячи зрителей. По оценкам экспертов, одно мегасобытие в Москве, такое как трехдневный фестиваль в «Лужниках» с вместимостью 80 тысяч зрителей на одном концерте, может приносить до 14 миллиардов рублей выручки, включая доходы от билетов и расходы на питание, размещение, покупки и транспорт. Это показывает значимость таких мероприятий для экономики города.