В Москве на выходных перекроют движение у «Лужников» из-за концерта «Руки Вверх!»

В Москве 25 и 26 июля временно перекроют движение транспорта в районе олимпийского комплекса «Лужники» из-за проведения концерта. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно афише на сайте «Лужников», в эти дни на стадионе будет проходить концерт группы «Руки Вверх!», приуроченный к 30-летию коллектива.

На выходных с 20:00 мск и до конца концерта будет временно перекрыто движение в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, на проездах от Усачевой улицы до улицы Доватора. На улице Доватора будет перекрыт участок от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы. Движение транспорта будет ограничено на улицах Ефремова, 3-й Фрунзенской и Трубецкой.

В оба дня с 8:00 мск и до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. В ночное время с 00:01 и до конца мероприятия на участках с ограничениями временно запретят парковку.