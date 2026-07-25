Токаев выступил с предложением о заморозке конфликта на Украине

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о заморозке конфликта на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Я знаю, вы проявили максимум дипломатической гибкости на Аляске. Мое скромное мнение: может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал господин Токаев, отметив, что, например, противостояние Армении и Азербайджана носит длительный исторический характер и имеет понятную логику.

При этом глава Казахстана уточнил, что не намерен выступать посредником в украинском конфликте, так как знает, что Россия — это великая страна и «сама справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня»

Главы государств прилетели в Омск 25 июля, где проходит ежегодный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед пленарным заседанием мероприятия они провели переговоры, а также обсудили актуальные темы взаимодействия двух стран.

Александра Стрелкова