Выросло число погибших при ударе по турбазам в Запорожской области

При ударе ВСУ по туристическим объектам в Запорожской области в ночь на 25 июля погибли 11 человек, включая четверых детей. Пострадали 16 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. Изначально сообщалось о восьми погибших и 14 раненых под Мелитополем.

«Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются», — уточнил чиновник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.