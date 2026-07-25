При ударе по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек

Восемь человек погибли и 14 пострадали при ударе ВСУ по турбазам в пригороде Мелитополя. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей», — написал чиновник в Telegram.

По словам господина Балицкого, «противник видел и понимал, по кому он направляет удар». Глава региона добавил, что пострадавшим и семьям погибших окажут помощь.