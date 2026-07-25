В Челябинской области во время спецоперации раскрыли 147 преступлений

Правоохранительные органы Челябинской области провели масштабное профилактическое мероприятие под кодовым названием «Правопорядок», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. В общей сложности в операции было задействовано более 2,5 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, ФССП, ГУФСИН, военной полиции, а также представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций. На улицы городов и районов региона были выведены автопатрули, пешие наряды и специализированные группы. Целью мероприятия было обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение правонарушений, а также укрепление правопорядка в населенных пунктах региона.

В ходе операции в общей сложности силовикам удалось раскрыть 147 преступлений, из которых 52 — превентивной направленности, 51 имущественное преступление, 8 преступлений в сфере миграционного законодательства и 5 — по линии незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 24 ранее совершенных противоправных деяния.

Из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, 134 боеприпаса, 600 граммов взрывчатых веществ и свыше 33 граммов наркотиков. Выявлено 2 247 административных правонарушений. Задержано 30 нетрезвых водителей и 62 человека, не имеющих водительского удостоверения, задокументировано 404 нарушения в сфере общественного порядка и безопасности.

Дмитрий Моргулес