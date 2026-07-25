В Екатеринбурге эвакуировали склад Wildberries из-за пожара на соседней площадке

В Екатеринбурге начался пожар на площадке рядом со складом Wildberries на Перспективной улице, сообщил E1.ru со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе маркетплейса рассказали, что со склада эвакуировали всех сотрудников.

Губернатор региона Денис Паслер писал в Telegram-канале, что из-за падения обломков БПЛА начался пожар на стоянке в Чкаловском районе города. Возгорание локализовали, угрозы распространения нет. Никто не пострадал.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что склад не был поврежден. «В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме»,— сообщила компания.

Помимо сотрудников Wildberries, были эвакуированы люди из соседнего склада «СпортМастер», пишет E1.ru. По словам опрошенных изданием очевидцев, пожар начался возле одного из КПП рядом со складом.

За прошедшую неделю были атакованы семь складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании. В ночь на 24 июля БПЛА ударили по объектам компании в Ленинградской области и в Симферополе.