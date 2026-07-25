Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Удмуртии четыре часа

Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии сняли в 10:00, сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС. Он действовал четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, около 06:30 в Удмуртии вводили сигнал «Опасное небо» в Удмуртии из-за угрозы атаки БПЛА. На территории республики включались сирены. Через два часа режим сняли. О прилетах в республике не сообщалось.

Утром 24 июля Удмуртия около двух часов находилась под угрозой ракетной атаки. О прилетах в республике не сообщалось. Господин Бречалов выразил соболезнования погибшим в Кировской области, где одно из предприятий подверглось ракетному удару.