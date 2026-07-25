Режим «Опасное небо» в Удмуртии действовал два часа

Сигнал «Опасное небо» в Удмуртии снят, написал в Max глава республики Александр Бречалов. «Беспилотная опасность» при этом сохраняется.

Напомним, сигнал «Опасное небо» в Удмуртии ввели около 06:30 из-за угрозы атаки БПЛА. На территории республики включались сирены.

Утром 24 июля Удмуртия около двух часов находилась под угрозой ракетной атаки. О прилетах в республике не сообщалось. Господин Бречалов выразил соболезнования погибшим в Кировской области, где одно из предприятий подверглось ракетному удару.