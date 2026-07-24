Александр Бречалов выразил соболезнования семьям погибших при атаке по Кирову

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семьям погибших при ракетной атаке по Кирову. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. Об этом руководитель республики написал в Max.

Жертвами утреннего ракетного удара ВСУ по предприятию в соседнем с Удмуртией субъекте стали шесть человек, еще 32 получили ранения. Как губернатор Кировской области Александр Соколов написал в Telegram, к обеду пожар был потушен, восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводилось обследование близлежащих домов.