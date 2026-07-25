Фестиваль «Сквозь пелену веков», фильм «Ниагара» и праздник «День Оби»

Что ждет гостей фестиваля исторической реконструкции «Сквозь пелену веков», где покажут фильм «Ниагара» с Мэрилин Монро в главной роли, и когда состоится праздник «День Оби».

25 июля (суббота)

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут фильм «Ниагара», в котором главную роль сыграла Мэрилин Монро. Цветной фильм-нуар был снят в 1953 году режиссером Генри Хэтэуэем по сценарию Чарльза Брэкетта, Уолтера Райша и Ричарда Л. Брина. Образ роковой женщины, который в этой картине воплотила Мэрилин Монро, разрушает стереотип о беззаботной блондинке. Начало в 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов / Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов / Коммерсантъ

Фестиваль исторической реконструкции «Сквозь пелену веков» пройдет на берегу реки Оби недалеко от станции метро «Спортивная». Гостей фестиваля ожидают показательные выступления, соревнования по стрельбе, битвы дружин, а также поэтические чтения и лекции. Начало в 11:00.

В «Бугринской роще» состоится праздник «День Оби». Гостей ждет программа дыхательных практик, акция «Экопикник», вечерняя концертная программа с выступлением кавер-группы «Ультрафиолет». В завершение пройдет дискотека на песке и фаер-шоу. Начало в 10:00.

26 июля (воскресенье)

В кино-кафе «Премьера» пройдет литературный квартирник. Театральная компания «Гамма» представит Павла Полякова и Антона Войналовича — проект, вдохновленный атмосферой Грузии и кинематографом Георгия Данелии. Вечер объединяет художественное слово, живую музыку и личные истории артистов, бережно оживляя сюжеты «Мимино» и «Кин-дза-дза!». Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:00).

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В «Бугринской роще» пройдет фестиваль ухи — гастрономический праздник, где можно попробовать рыбный суп по разным рецептам. В этом году организаторы расширяют деловую программу. Впервые в ней примут участие делегации из Бердска, Нефтеюганска и Каменского района Алтайского края. В трех секциях участники фестиваля обсудят экологическое состояние реки, развитие туризма и речных маршрутов, а также создание прибрежной инфраструктуры. Начало в 10:00.

27 июля (понедельник)

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В арт-галерее «Кукольная коллекция» откроется выставка «Мир Алисы: когда фантазия становится явью». В экспозиции представлены авторские куклы — фарфоровые и текстильные, смешные и трогательные, а также изделия из керамики и картины, посвященные миру Льюиса Кэрролла. Начало в 12:00.

28 июля (вторник)

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В Новосибирск прибудет передвижная иммерсивная выставка «Поезд Победы». Экспозиция позволит познакомиться с событиями Великой Отечественной войны с помощью современных мультимедийных технологий, создающих эффект полного погружения, сообщает пресс-служба правительства региона. Выставка будет доступна до 30 июля на вокзале Новосибирск-Главный.

29 июля (среда)

В НОВАТе пройдет «Летний вечер». Оперные звезды театра, хор, артисты миманса и камерный ансамбль «Музыка для нас» выступят перед гостями в этот вечер. В концерте прозвучат произведения из классического репертуара: Жак Оффенбах, Иоганн Штраус, Карл Целлер, Франц Легар. Начало в 19:00.

30 июля (четверг)

В ДК Железнодорожников покажут комедию «Развод по-русски». На сцене выступят Александр Пашков, Карина Мишулина и Александр Фролов. В основе сюжета семейная пара Марк и Ольга, которые приняли решение о разводе после 20-ти лет брака. Марк делит их общий дом «пополам», выстроив стену собственными руками. Но таинственная покупательница, пришедшая смотреть дом, ставит крест на его мечтах о спокойном уединении. Начало в 19:00.

31 июля (пятница)

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В завершение летнего сезона на сцене НОВАТа покажут оперу «Любовный напиток». Это незамысловатая любовная история простодушного Неморино, убежденного в магическом свойстве эликсира любви, который оказывается обыкновенным вином. Чем закончатся перипетии любви Неморино и Адины? Живой остроумный сюжет этой изящной любовной комедии. Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова