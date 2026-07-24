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Легенда-76

Леброн Джеймс закончит великую карьеру в «Филадельфии»

Самый знаменитый игрок Национальной баскетбольной ассоциации этого века задержится в ней еще на два года. 41-летний Леброн Джеймс, обладатель множества наград и рекордов, расставшись месяц назад с «Лос-Анджелес Лейкерс», подписал контракт с «Филадельфией Севенти Сиксерс», сразу заставив взлететь котировки на победу на чемпионате НБА клуба, не завоевывавшего титул более четырех десятилетий.

Баскетболист Леброн Джеймс

Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Kyle Phillips / AP

Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Kyle Phillips / AP

24 июля исчезла главная интрига межсезонья в НБА. Уничтожила ее новость о заключении Леброном Джеймсом двухлетнего контракта с клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Джеймс — одна из ярчайших звезд американского и мирового спорта и точно ярчайшая баскетбольная звезда как минимум текущего баскетбольного столетия. В его послужном списке колоссальное количество различных призов и достижений. Он четырежды выигрывал чемпионат НБА и четырежды признавался лучшим его игроком. Именно Джеймс — самый результативный баскетболист в истории лиги: лидерство в этой классификации он добыл еще в 2023 году. Сейчас в его активе уже более 43 тыс. очков в регулярных первенствах и более 50 тыс. во всех матчах лиги, включая матчи play-off. В составе сборной США Джеймс, которого американские медиаресурсы часто называют «королем баскетбола», победил на трех Олимпийских играх — 2008, 2012 и 2024 годов.

Кроме того, Леброн Джеймс потряс еще и удивительным спортивным долголетием. Его подчеркивает тот факт, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс, дебютировавший в НБА в 2003 году, выходил на паркет вместе со своим сыном Бронни.

Вопрос насчет будущего великого баскетболиста мучил всех, кто интересуется американским спортом, с конца июня. Тогда Леброн Джеймс объявил о том, что покидает «Лейкерс», дав, однако, понять, что, несмотря на возраст, с НБА прощаться не собирается.

А новость о контракте с «Филадельфией» он подготовил и прокомментировал чередой постов в X. В них он, в частности, подчеркнул, что, отыграв уже 23 сезона в лиге, принял «последнее решение» (перед решением об окончании карьеры) «не ради денег» и «не ради семьи», а потому что все еще хочет «жертвовать собой» и «состязаться».

На самом деле параметры контракта Леброна Джеймса версию насчет того, что он выбрал «Филадельфию» не из меркантильных соображений, подтверждают. Общая сумма договора — $8 млн. Годовая зарплата Джеймса, таким образом, будет более чем втрое скромнее, чем средняя ежегодная зарплата в НБА, уже перевалившая за отметку $13 млн. На фоне же его истекшего контракта с «Лейкерс» — тоже на два года, но на $104 млн — это выглядит вообще смешным, учитывая статус игрока.

На Леброна Джеймса подали в суд за мошеннические действия

ESPN, объясняя выбор, приводит слова агента Леброна Джеймса Рича Пола, настаивавшего на том, что его клиент искал прежде всего «баскетбольное счастье». Представителям же «Филадельфии», в том числе Бобу Майерсу, президенту владеющей клубом компании Harris Blitzer Sports & Entertainment, удалось убедить легенду, что это счастье он найдет как раз в команде с не таким уж броским бэкграундом.

Дело в том, что филадельфийцы, когда-то звучный и успешный бренд, не выигрывали чемпионат НБА с 1983 года. С тех пор они всего раз, 25 лет назад, добрались до финала play-off. В последнее же время в норму для «Филадельфии» превратился выход в кубковую стадию с ранним вылетом. Минувшей весной она сошла во втором раунде, всухую, в четырех матчах уступив будущему чемпиону «Нью-Йорк Никс».

Все американские издания, рассказывая о новом контракте Леброна Джеймса, отмечали, что, помимо всего прочего, он по ходу карьеры заработал репутацию человека, который, появляясь в команде, помогает ей совершить рывок.

Все титулы он добыл вскоре после смены клуба. В 2012 и 2013 году Джеймс выиграл их с «Майами Хит», в который ушел из «Кливленд Кавальерс», в 2016-м — с «Кливлендом», вернувшись туда, где стартовал его путь в НБА, в 2020-м — с «Лейкерс». При этом минувший сезон он завершил с неплохими, никак не намекающими на катастрофический спад статистическими показателями, набирая в среднем 21 очко за игру и делая семь передач и шесть подборов. То обстоятельство, что калифорнийцам не удалось далеко пройти в play-off (во втором раунде их разгромил «Оклахома-Сити Тандер»), связывали не столько с его формой, сколько с травмой другого лидера клуба — Луки Дончича.

Магический эффект от приобретения Леброна Джеймса «Филадельфия» уже ощутила. Она еще до подписания главного соглашения лета успела провести хорошую селекционную кампанию, выменяв, скажем, у «Бостон Селтикс» суперзвезду НБА Джейлена Брауна. Однако букмекеры все равно крайне невысоко оценивали шансы филадельфийцев сверкнуть в предстоящем сезоне, размещая их среди середняков. В пятницу, сразу после сообщения о контракте Джеймса, котировки на их победу в чемпионате резко скакнули — у DraftKings Sportsbook с 20 до 10. А тот же ESPN поднял «Филадельфию» на пятое место в своем рейтинге фаворитов будущего первенства.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

«Зовите меня Баскетболменом»

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года &lt;BR>На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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