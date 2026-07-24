Легенда-76

Самый знаменитый игрок Национальной баскетбольной ассоциации этого века задержится в ней еще на два года. 41-летний Леброн Джеймс, обладатель множества наград и рекордов, расставшись месяц назад с «Лос-Анджелес Лейкерс», подписал контракт с «Филадельфией Севенти Сиксерс», сразу заставив взлететь котировки на победу на чемпионате НБА клуба, не завоевывавшего титул более четырех десятилетий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Kyle Phillips / AP Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Kyle Phillips / AP

24 июля исчезла главная интрига межсезонья в НБА. Уничтожила ее новость о заключении Леброном Джеймсом двухлетнего контракта с клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Джеймс — одна из ярчайших звезд американского и мирового спорта и точно ярчайшая баскетбольная звезда как минимум текущего баскетбольного столетия. В его послужном списке колоссальное количество различных призов и достижений. Он четырежды выигрывал чемпионат НБА и четырежды признавался лучшим его игроком. Именно Джеймс — самый результативный баскетболист в истории лиги: лидерство в этой классификации он добыл еще в 2023 году. Сейчас в его активе уже более 43 тыс. очков в регулярных первенствах и более 50 тыс. во всех матчах лиги, включая матчи play-off. В составе сборной США Джеймс, которого американские медиаресурсы часто называют «королем баскетбола», победил на трех Олимпийских играх — 2008, 2012 и 2024 годов.

Кроме того, Леброн Джеймс потряс еще и удивительным спортивным долголетием. Его подчеркивает тот факт, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс, дебютировавший в НБА в 2003 году, выходил на паркет вместе со своим сыном Бронни.

Вопрос насчет будущего великого баскетболиста мучил всех, кто интересуется американским спортом, с конца июня. Тогда Леброн Джеймс объявил о том, что покидает «Лейкерс», дав, однако, понять, что, несмотря на возраст, с НБА прощаться не собирается.

А новость о контракте с «Филадельфией» он подготовил и прокомментировал чередой постов в X. В них он, в частности, подчеркнул, что, отыграв уже 23 сезона в лиге, принял «последнее решение» (перед решением об окончании карьеры) «не ради денег» и «не ради семьи», а потому что все еще хочет «жертвовать собой» и «состязаться».

На самом деле параметры контракта Леброна Джеймса версию насчет того, что он выбрал «Филадельфию» не из меркантильных соображений, подтверждают. Общая сумма договора — $8 млн. Годовая зарплата Джеймса, таким образом, будет более чем втрое скромнее, чем средняя ежегодная зарплата в НБА, уже перевалившая за отметку $13 млн. На фоне же его истекшего контракта с «Лейкерс» — тоже на два года, но на $104 млн — это выглядит вообще смешным, учитывая статус игрока.

ESPN, объясняя выбор, приводит слова агента Леброна Джеймса Рича Пола, настаивавшего на том, что его клиент искал прежде всего «баскетбольное счастье». Представителям же «Филадельфии», в том числе Бобу Майерсу, президенту владеющей клубом компании Harris Blitzer Sports & Entertainment, удалось убедить легенду, что это счастье он найдет как раз в команде с не таким уж броским бэкграундом.

Дело в том, что филадельфийцы, когда-то звучный и успешный бренд, не выигрывали чемпионат НБА с 1983 года. С тех пор они всего раз, 25 лет назад, добрались до финала play-off. В последнее же время в норму для «Филадельфии» превратился выход в кубковую стадию с ранним вылетом. Минувшей весной она сошла во втором раунде, всухую, в четырех матчах уступив будущему чемпиону «Нью-Йорк Никс».

Все американские издания, рассказывая о новом контракте Леброна Джеймса, отмечали, что, помимо всего прочего, он по ходу карьеры заработал репутацию человека, который, появляясь в команде, помогает ей совершить рывок.

Все титулы он добыл вскоре после смены клуба. В 2012 и 2013 году Джеймс выиграл их с «Майами Хит», в который ушел из «Кливленд Кавальерс», в 2016-м — с «Кливлендом», вернувшись туда, где стартовал его путь в НБА, в 2020-м — с «Лейкерс». При этом минувший сезон он завершил с неплохими, никак не намекающими на катастрофический спад статистическими показателями, набирая в среднем 21 очко за игру и делая семь передач и шесть подборов. То обстоятельство, что калифорнийцам не удалось далеко пройти в play-off (во втором раунде их разгромил «Оклахома-Сити Тандер»), связывали не столько с его формой, сколько с травмой другого лидера клуба — Луки Дончича.

Магический эффект от приобретения Леброна Джеймса «Филадельфия» уже ощутила. Она еще до подписания главного соглашения лета успела провести хорошую селекционную кампанию, выменяв, скажем, у «Бостон Селтикс» суперзвезду НБА Джейлена Брауна. Однако букмекеры все равно крайне невысоко оценивали шансы филадельфийцев сверкнуть в предстоящем сезоне, размещая их среди середняков. В пятницу, сразу после сообщения о контракте Джеймса, котировки на их победу в чемпионате резко скакнули — у DraftKings Sportsbook с 20 до 10. А тот же ESPN поднял «Филадельфию» на пятое место в своем рейтинге фаворитов будущего первенства.

Алексей Доспехов