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Леброн Джеймс ушел, чтобы остаться

Знаменитый баскетболист покинул «Лос-Анджелес Лейкерс»

Американский баскетболист Леброн Джеймс 30 июня уведомил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» о том, что не станет возобновлять контракт с командой. Это, однако, не означает, что Джеймс завершает карьеру. Он останется в НБА на беспрецедентный 24-й сезон. Одним из претендентов на услуги легенды является «Голден Стейт Уорриорс».

Баскетболист Леброн Джеймс

Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Четырехкратный чемпион НБА, трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной США, одна из легенд мирового баскетбола Леброн Джеймс объявил об уходе из «Лос-Анджелес Лейкерс». За калифорнийскую команду Джеймс выступал с 2018 года.

Учитывая возраст баскетболиста, а ему уже 41 год, логично было бы ожидать вслед за объявлением об отказе от сотрудничества с «Лейкерс» и заявления о завершении карьеры. Однако Джеймс останавливаться не намерен. Он собирается продолжить карьеру в другой команде. В какой именно, пока не известно. Как утверждают источники ESPN, предметную заинтересованность в услугах Джеймса может проявить «Голден Стейт Уорриорс». Команда из Сан-Франциско как раз заметно разгрузила платежную ведомость. Один из ее лидеров, Дреймонд Грин, отказался от опции продления соглашения на $27,6 млн за год. Таким образом, у «воинов» появляется возможность более-менее удовлетворить запросы Джеймса по зарплате.

В пользу перехода Джеймса в «Уорриорз» говорит и то, что за эту команду выступает его близкий друг Стефен Карри.

Впрочем, у Джеймса есть и другие варианты продолжения карьеры.

В частности, ранее сообщалось, что он может вернуться в одну из своих бывших команд — «Кливленд Кавальерс» (за нее он выступал с 2003 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год) или «Майами Хит» (2010–2014).

Отметим, что за минувший сезон по контракту с «Лейкерс» Джеймс получил более $52 млн. На такие же деньги, попросту в силу солидного по спортивным меркам возраста, он претендовать уже не может, но около $20 млн за год магия имени ему еще может принести. Добавим также, что Джеймс в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, составленном в начале года порталом Sportico, занял четвертое место. Его доходы за карьеру были оценены в $2,03 млрд. Больше заработали только баскетболист Майкл Джордан ($4,5 млрд), гольфист Тайгер Вудс ($2,88 млрд) и футболист Криштиану Роналду ($2,52 млрд).

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

«Зовите меня Баскетболменом»

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года &lt;BR>На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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