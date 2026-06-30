Леброн Джеймс ушел, чтобы остаться

Американский баскетболист Леброн Джеймс 30 июня уведомил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» о том, что не станет возобновлять контракт с командой. Это, однако, не означает, что Джеймс завершает карьеру. Он останется в НБА на беспрецедентный 24-й сезон. Одним из претендентов на услуги легенды является «Голден Стейт Уорриорс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Четырехкратный чемпион НБА, трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной США, одна из легенд мирового баскетбола Леброн Джеймс объявил об уходе из «Лос-Анджелес Лейкерс». За калифорнийскую команду Джеймс выступал с 2018 года.

Учитывая возраст баскетболиста, а ему уже 41 год, логично было бы ожидать вслед за объявлением об отказе от сотрудничества с «Лейкерс» и заявления о завершении карьеры. Однако Джеймс останавливаться не намерен. Он собирается продолжить карьеру в другой команде. В какой именно, пока не известно. Как утверждают источники ESPN, предметную заинтересованность в услугах Джеймса может проявить «Голден Стейт Уорриорс». Команда из Сан-Франциско как раз заметно разгрузила платежную ведомость. Один из ее лидеров, Дреймонд Грин, отказался от опции продления соглашения на $27,6 млн за год. Таким образом, у «воинов» появляется возможность более-менее удовлетворить запросы Джеймса по зарплате.

В пользу перехода Джеймса в «Уорриорз» говорит и то, что за эту команду выступает его близкий друг Стефен Карри.

Впрочем, у Джеймса есть и другие варианты продолжения карьеры.

В частности, ранее сообщалось, что он может вернуться в одну из своих бывших команд — «Кливленд Кавальерс» (за нее он выступал с 2003 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год) или «Майами Хит» (2010–2014).

Отметим, что за минувший сезон по контракту с «Лейкерс» Джеймс получил более $52 млн. На такие же деньги, попросту в силу солидного по спортивным меркам возраста, он претендовать уже не может, но около $20 млн за год магия имени ему еще может принести. Добавим также, что Джеймс в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, составленном в начале года порталом Sportico, занял четвертое место. Его доходы за карьеру были оценены в $2,03 млрд. Больше заработали только баскетболист Майкл Джордан ($4,5 млрд), гольфист Тайгер Вудс ($2,88 млрд) и футболист Криштиану Роналду ($2,52 млрд).

Арнольд Кабанов