Трамп потребовал 50% прибыли от проекта нового моста между США и Канадой
США изменили условия эксплуатации нового автомобильного моста Горди Хоу между Мичиганом и Онтарио, сообщил президент Дональд Трамп. Он потребовал 50% прибыли от проекта. Американский президент объяснил это решением властей Канады отменить совместную с США церемонию по случаю открытия моста.
Фото: Carlos Osorio / Reuters
«Первоначальная сделка по строительству моста, о которой с таким трудом договаривалась предыдущая администрация, больше не действует»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Канада отозвала приглашение США на церемонию из-за решения Дональда Трампа ввести пошлины в 50% на канадские товары, сообщала пресс-секретарь министра инфраструктуры Дженна Гассабе. Новые тарифы вступят в силу с 19 августа.
Движение по мосту планируется открыть 27 июля. Совместная торжественная церемония открытия была запланирована на 24 июля. Канада проведет ее без участия США, сообщал Reuters.
Мост, названный в честь канадского хоккеиста Горди Хоу, строился с 2018 года и был полностью профинансирован правительством Канады в объеме $4,7 млрд. Изначально движение должны были открыть в июне. В феврале Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект из-за отказа Канады ввозить некоторые алкогольные напитки из США.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сжигает мосты с Канадой».
Угроза Дональда Трампа заблокировать открытие моста Горди Хоу и требование доли прибыли является частью его многолетней политики в отношении Канады, которую он неоднократно обвинял в несправедливом отношении к США. Ранее Дональд Трамп уже угрожал ввести 100-процентные пошлины на канадский экспорт, если Оттава заключит соглашение о свободной торговле с Китаем. В феврале 2026 года он заявлял, что не допустит открытия моста без "справедливой компенсации" для Вашингтона, критикуя условия его строительства, одобренные администрацией Барака Обамы, и выражая недовольство канадскими тарифами на американскую молочную продукцию и алкоголь.
Строительство моста стоимостью $4,7 млрд (6,4 млрд канадских долларов) полностью финансировалось правительством Канады, при этом мост оформлен как совместная собственность Канады и штата Мичиган. Открытие моста между провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган было запланировано на ближайшие месяцы. Дональд Трамп в прошлом уже заявлял о намерении удвоить тарифы на сталь и алюминий из Канады, а также грозил ввести пошлины на автомобили, если не будут отменены пошлины на молочную продукцию, составляющие от 250% до 390%.
Американский предприниматель Мэтт Морун, чья семья владеет конкурирующим мостом Ambassador Bridge, встречался с министром торговли США Говардом Лютником за несколько часов до заявления Дональда Трампа о возможной блокировке моста. Это подчеркивает возможные внутренние лоббистские интересы, влияющие на заявления американского президента.