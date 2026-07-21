Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 50% на товары из Канады
Президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на товары из Канады. Новые ограничения коснутся импорта на сумму $20 млрд и вступят в силу через 30 дней.
Пошлины не будут действовать при импорте энергетических продуктов, критически важных минералов, рыбы, а также металлов и автомобилей, которые регулируются отдельными отраслевыми тарифами.
Трамп сослался на Закон о тарифах 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной до 50% без одобрения Конгресса, если фиксируется дискриминация американских товаров.
Высокопоставленный чиновник в разговоре с CNN сообщил, что пошлины стали ответом на дискриминацию Оттавы в отношении американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции.
Введение новых пошлин является продолжением тарифной политики Дональда Трампа, который неоднократно использовал их как инструмент давления и «эффективный инструмент переговоров». Еще в феврале 2025 года он заявлял о намерении ввести 25-процентные пошлины на ввоз товаров из ЕС, а также повышенные тарифы на импорт из Канады и Мексики. Ранее, 4 марта 2025 года, уже вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских и мексиканских товаров. Ответные меры Канады, включая аналогичные тарифы на американские товары и надбавки за экспорт электроэнергии, уже приводили к угрозам Трампа зеркально повысить пошлины. Эти действия могут повлиять на многостороннюю торговую систему, и другие страны, включая ЕС, уже готовят ответные шаги. ВТО и ЮНКТАД ухудшили прогнозы товарооборота из-за «войны пошлин» и ожидают снижение объемов мировой торговли.