Дональд Трамп сжигает мосты с Канадой

Президент США Дональд Трамп вновь решил «проехаться» по Канаде, давно ставшей излюбленным объектом его нападок. 9 февраля он пригрозил заблокировать открытие нового автомобильного моста, соединяющего две соседние страны, до тех пор, пока Вашингтон не получит «полную компенсацию за все», что он некогда дал Оттаве.

Дональд Трамп

Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters

Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters

Для новых выпадов в адрес Канады Дональд Трамп по традиции воспользовался своей соцсетью Truth Social. Начав обвинительный пост с утверждения о том, что «Канада десятилетиями относилась к Соединенным Штатам крайне несправедливо», глава Белого дома пригрозил в отместку заблокировать открытие названного в честь выдающегося канадского хоккеиста Горди Хоу нового автомобильного моста, который соединяет канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган.

«Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали, а также, что важно, пока Канада не начнет относиться к США со справедливостью и уважением, которые мы заслуживаем»,— написал президент.

Идея возвести мост между двумя странами впервые появилась в 2012 году и была одобрена при администрации Барака Обамы.

Однако строительство началось в 2018 году уже в первый срок Дональда Трампа, который еще годом ранее в совместном заявлении с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо публично поддержал проект, назвав его «жизненно важным экономическим звеном» между двумя странами. Но сейчас, когда мост должен вот-вот открыться, Трамп вдруг обвинил Барака Обаму в «глупом» одобрении проекта моста.

Более того, американский президент в своем посте в Truth Social заявил, что США должны владеть «по крайней мере половиной этого актива». И это несмотря на то, что строительство моста имени Горди Хоу, обошедшегося в 6,4 млрд канадских долларов ($4,7 млрд), полностью финансировалось правительством Канады, и при этом мост был оформлен как совместная собственность Канады и штата Мичиган.

Почему вдруг Дональд Трамп решил сейчас «предъявить» Канаде за мост, так и осталось загадкой для большинства комментаторов. Однако, согласно ряду предположений, реальной причиной недовольства американского лидера северным соседом стало окрепшее экономическое взаимодействие Канады с Китаем.

В январе канадский премьер Марк Карни побывал с визитом в КНР, по итогам которого согласовал ряд взаимовыгодных сделок с Пекином. И тут же получил от Трампа угрозу стопроцентных пошлин в отношении канадского экспорта в США, если тот вдруг решится заключить соглашение о свободной торговле с Пекином.

Вспомнил про Китай президент США и на этот раз, чем и подтвердил «китайскую версию» своего недовольства Оттавой.

Почти сразу же после поста с угрозой заблокировать открытие моста в Канаду он написал еще один гневный пост: «Китай… сожрет Канаду заживо». А далее развил мысль про «китайскую угрозу», написав то, что многие комментаторы без всякого стеснения назвали абсолютной дичью. «Первое, что сделает Китай,— это прекратит ВСЕ хоккейные матчи в Канаде и навсегда отменит Кубок Стэнли»,— предрек Дональд Трамп.

Власти в Оттаве пока не стали комментировать последние эскапады лидера соседней страны, хотя прежде премьер Марк Карни не стеснялся парировать выпады президента США, пусть и в куда более дипломатичной манере. Мэр же города Виндзор (провинция Онтарио) Дрю Дилкенс назвал оба заявления президента США «просто безумием».

Намерение президента США притормозить открытие моста пришлось не по душе и некоторым американцам. «Угроза президента Трампа… сорвать проект ужасна для экономики нашего штата. Отмена этого проекта будет иметь серьезные последствия»,— откликнулась на скандал сенатор от штата Мичиган, демократка Элисса Слоткин. «Единственная причина, по которой Канада находится на грани заключения торговой сделки с Китаем,— продолжила она,— заключается в том, что президент Трамп целый год бил их по зубам. Канада — наш друг, а не враг».

Впрочем, главным вопросом остается, перейдет ли Трамп от слов к делу, и пойдет ли действительно на блокировку работы автомобильного моста.

В прошлом месяце Дональд Трамп также грозил лишить сертификации бизнес-джеты Bombardier Global Express и ввести 50-процентные пошлины на все самолеты, произведенные в Канаде, если Оттава не сертифицирует несколько самолетов, выпускаемых американским конкурентом Gulfstream.

Но пока администрация США не предприняла никаких действий против канадских самолетов. Вероятно, и история с мостом останется риторической вспышкой без далеко идущих последствий.

Наталия Портякова