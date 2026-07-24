В Каменском районе нашли тело мужчины, пропавшего во время сплава по Исети

Тело мужчины, которого унесло течением во время сплава по реке Исеть в Каменском районе, нашли. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сегодня, 24 июля, около 14 часов, тело мужчины нашли сотрудники МЧС в районе лодочной станции "Металлист". Мужчина опознан отцом»,— сообщил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Причину смерти установят после вскрытия.

Ранее сообщалось, что 22 июля на реке Исеть в Каменске-Уральском перевернулись пять лодок с людьми. В результате опрокидывания в воде оказалось трое туристов: двое спаслись благодаря жилетам, а мужчина был без него, его унесло течением. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Полина Бабинцева