В Каменске-Уральском возбудили дело из-за гибели человека во время сплава

После гибели человека во время сплава по реке Исеть в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Днем 22 июля пять лодок с туристами опрокинулись в районе Бродовских Ключиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

По информации следствия, лодки перевернулись на одном из порогов реки. Согласно предварительным данным, утонул мужчина — у него не было спасательного жилета. Ведутся поиски. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после происшествия его спутница обратилась в полицию. «О гражданине известно, что он проживал в Екатеринбурге и являлся самозанятым, к уголовной ответственности не привлекался. Наработанные материалы полицейскими были переданы нашим коллегам из регионального СК России, которым надлежит детально выяснить все обстоятельства данного ЧП»,— рассказал полковник Горелых.

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента: уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в результате опрокидывания лодок трое человек оказались в воде — их унесло течением. Все лодки находились в индивидуальном пользовании.

Ирина Пичурина