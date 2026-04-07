Численность диких животных выросла в лесах Свердловской области

В лесах Свердловской области зафиксирован рост численности различных видов диких животных и птиц по сравнению с предыдущим годом, сообщили в департаменте информационной политики региона. Специалисты прошли свыше 36 тыс. км, чтобы по следам на снегу и взлетам с земли и деревьев изучить популяции млекопитающих и пернатых, обитающих в лесных массивах, болотах и на полях региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По итогам зимнего учета в регионе выявлено 56,5 тыс. косуль, 58,7 тыс. лосей, 5,6 тыс. соболей, 4,4 тыс. лисиц, 2,6 тыс. горностаев, 1,3 тыс. колонков, более 1 тыс. рысей и 125,7 тыс. белок. Среди птиц численность — 115,4 тыс. глухарей, 301,2 тыс. тетеревов и 532,2 тыс. рябчиков.

«Увеличение количества диких животных в лесах Свердловской области — прямое следствие бережного отношения людей к природе. При их подсчете специалисты не только прошли по выверенным маршрутам, но и использовали метод шумового прогона. За время проведения учетных работ была определена численность 16 видов млекопитающих и пяти видов птиц, обитающих на территории региона»,— рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира в регионе Александр Кузнецов.

Отдельный контроль установлен за популяцией кабанов, численность которых достигла 2,9 тыс. особей. По распоряжению губернатора Дениса Паслера охотники принимают меры по защите сельскохозяйственных посевов от повреждений, наносимых этими животными, которые поедают и вытаптывают культуры.

Ирина Пичурина