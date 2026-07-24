Крамник и Мерензон оценили шансы кандидатов на выборах главы FIDE

Санкции ЕС против Аркадия Дворковича резко изменили расклад перед выборами президента Международной шахматной федерации (FIDE): он отказался от борьбы за третий срок, а сентябрьское голосование в Самарканде стало одним из самых непредсказуемых за последние годы. На фоне выдвижения Кирсана Илюмжинова и Тимура Турлова в кампании заметно усилилась конкуренция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Крамник Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ / купить фото Глава World Chess Илья Мерензон Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Владимир Крамник Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Глава World Chess Илья Мерензон Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото

Владимир Крамник в комментарии для «Ъ» заявил, что федерация уже около двух лет переживает масштабный управленческий кризис и нуждается в переменах. По его мнению, новому главе FIDE придется выправлять ситуацию и возвращать организации лидерские позиции в шахматном мире.

Глава World Chess Илья Мерензон, также высказавшийся для «Ъ», назвал нынешнюю кампанию редким случаем по-настоящему состязательных выборов. Он считает, что отсутствие предсказуемого фаворита уже само по себе идет FIDE на пользу.

Господин Дворкович считался главным претендентом на переизбрание. Однако он попал в 21-й пакет санкций ЕС. После этого Аркадрий Дворкович оставил пост главы FIDE и отказался от участия в выборах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аркадий Дворкович освободил доску».