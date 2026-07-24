Крамник и Мерензон оценили шансы кандидатов на выборах главы FIDE
Санкции ЕС против Аркадия Дворковича резко изменили расклад перед выборами президента Международной шахматной федерации (FIDE): он отказался от борьбы за третий срок, а сентябрьское голосование в Самарканде стало одним из самых непредсказуемых за последние годы. На фоне выдвижения Кирсана Илюмжинова и Тимура Турлова в кампании заметно усилилась конкуренция.
Владимир Крамник в комментарии для «Ъ» заявил, что федерация уже около двух лет переживает масштабный управленческий кризис и нуждается в переменах. По его мнению, новому главе FIDE придется выправлять ситуацию и возвращать организации лидерские позиции в шахматном мире.
Глава World Chess Илья Мерензон, также высказавшийся для «Ъ», назвал нынешнюю кампанию редким случаем по-настоящему состязательных выборов. Он считает, что отсутствие предсказуемого фаворита уже само по себе идет FIDE на пользу.
Господин Дворкович считался главным претендентом на переизбрание. Однако он попал в 21-й пакет санкций ЕС. После этого Аркадрий Дворкович оставил пост главы FIDE и отказался от участия в выборах.
Подробнее — в материале «Ъ» «Аркадий Дворкович освободил доску».
Международная шахматная федерация (FIDE) была основана в 1924 году в Париже и является одной из старейших спортивных федераций в мире, объединяющей 199 национальных ассоциаций. С 1999 года FIDE официально признана Международным олимпийским комитетом и ведет борьбу за включение шахмат в программу Олимпийских игр. В 2018 году штаб-квартира организации переехала из Афин в Лозанну (Швейцария), а её бюджет формируется в основном за счет доходов от соревнований и членских взносов, а также спонсорских средств.
Бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов возглавлял организацию с 1995 по 2018 год. Он был вынужден покинуть свой пост из-за введенных в 2015 году санкций США, которые, по его словам, мешали ему полноценно исполнять обязанности, включая взаимодействие со швейцарскими банками. Илюмжинов обвинялся в непрозрачности управления, фокусировке на России и Азии, а также в неумении наладить сотрудничество с западными партнерами, что привело к административному кризису в FIDE и закрытию счетов в UBS. После снятия с него американских санкций в 2025 году, Илюмжинов выразил намерение вновь баллотироваться на пост президента FIDE.