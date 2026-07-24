Raiffeisen Bank подаст новый иск к российской «Распериа» на $3,6 млрд

Составлено ИИ-Ассистентъ

Спор между Raiffeisen Bank International (RBI) и «Распериа» разгорелся после того, как в декабре 2023 года австрийская группа объявила о сделке, по которой российский Райффайзенбанк должен был выкупить у «Распериа» 28,5 млн акций австрийской строительной компании Strabag SE за €1,5 млрд. Эта доля в Strabag принадлежала структурам Олега Дерипаски и была заморожена из-за санкций. Планировалось, что после покупки акции будут переданы материнской группе RBI в виде дивидендов, чтобы вывести часть замороженной прибыли из России. Однако в мае 2024 года RBI отказалась от сделки, не получив необходимого одобрения от властей США и ЕС, подчеркнув, что «Распериа Трейдинг Лимитед» и АО «Илиадис» были включены в санкционный список США, а затем и ЕС. При этом в самой Strabag отмечали, что «Распериа» уже не контролируется Олегом Дерипаской, а акции остаются замороженными согласно санкциям ЕС.

«Распериа» обвинила ответчиков, включая RBI и основателя Strabag, в захвате корпоративного контроля, невыплате дивидендов и отстранении представителей от собраний акционеров. В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области наложил обеспечительные меры на акции Райффайзенбанка по иску «Распериа Трейдинг Лимитед», что существенно осложнило планы RBI по продаже российского подразделения. В 2025 году Центральный банк изъял со счетов Райффайзенбанка почти €2 млрд для выплаты по иску «Распериа», а в декабре 2025 года «Распериа» выиграла новый иск на €339 млн за замороженные дивиденды по акциям Strabag. Европейские власти, по сообщениям, рассматривают возможность снятия санкций с части активов Олега Дерипаски, чтобы передать их RBI в качестве компенсации потерь в России. В то же время некоторые страны ЕС выступают против таких мер, опасаясь создания опасного прецедента.