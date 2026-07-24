Минюст объявил иноагентом ЛПР под председательством Карнавского

Минюст России объявил иностранным агентом Либертарианскую партию России под председательством Сергея Карнавского вслед за другим крылом организации под руководством Марины Мацапулиной. В реестр иноагентов также внесены блогер Адам Аушев, активист Вадим Петров и «Донское республиканское движение». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский

Фото: архив Сергея Карнавского Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский

Фото: архив Сергея Карнавского

По версии Минюста, все попавшие в список лица распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и материалы иноагентов, а также выступали против военной операции на Украине. Адам Аушев, Вадим Петров и «Донское республиканское движение» (иноагенты) призывали к нарушению территориальной целостности России. Адам Аушев и Вадим Петров (иноагенты), по данным министерства, проживают за пределами России.

Незарегистрированная Либертарианская партия (иноагент) была основана в апреле 2008 года. В 2020 году она раскололась на две независимые друг от друга организации с одинаковым названием и символикой. Изначально одной руководил Михаил Светов (иноагент), другой — Сергей Бойко (иноагент). Затем председателем одной из партий стала Марина Мацапулина, другой — Сергей Карнавский. 17 июля Минюст объявил иноагентом ЛПР под председательством Марины Мацапулиной. Спустя несколько дней партия объявила о приостановке работы.