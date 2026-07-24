Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст объявил иноагентом ЛПР под председательством Карнавского

Минюст России объявил иностранным агентом Либертарианскую партию России под председательством Сергея Карнавского вслед за другим крылом организации под руководством Марины Мацапулиной. В реестр иноагентов также внесены блогер Адам Аушев, активист Вадим Петров и «Донское республиканское движение». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский

Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский

Фото: архив Сергея Карнавского

Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский

Фото: архив Сергея Карнавского

По версии Минюста, все попавшие в список лица распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и материалы иноагентов, а также выступали против военной операции на Украине. Адам Аушев, Вадим Петров и «Донское республиканское движение» (иноагенты) призывали к нарушению территориальной целостности России. Адам Аушев и Вадим Петров (иноагенты), по данным министерства, проживают за пределами России.

Незарегистрированная Либертарианская партия (иноагент) была основана в апреле 2008 года. В 2020 году она раскололась на две независимые друг от друга организации с одинаковым названием и символикой. Изначально одной руководил Михаил Светов (иноагент), другой — Сергей Бойко (иноагент). Затем председателем одной из партий стала Марина Мацапулина, другой — Сергей Карнавский. 17 июля Минюст объявил иноагентом ЛПР под председательством Марины Мацапулиной. Спустя несколько дней партия объявила о приостановке работы.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд