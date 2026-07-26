Утильсбор заправили Конституцией

Конституционный суд РФ (КС) вынес определение по жалобе москвича, оспаривавшего законность правительственных постановлений о ставках утильсбора на ввоз в РФ автомобилей. Предмет спора — покупка внедорожника, за который, как считал заявитель, ему ошибочно пришлось уплатить 1,28 млн руб. сборов вместо 5,2 тыс. руб. Автовладелец жаловался, что постановление правительства о сборах фактически представляет собой вид налога и имеет обратную силу, что противоречит Конституции. КС пришел к выводу, что владелец внедорожника сам допустил ошибку, подав расчет утильсбора слишком поздно, а правительство ничего не нарушило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Конституционный суд опубликовал определение, вынесенное по мотивам рассмотрения жалобы москвича Марка Миносяна. Обратившись в КС в январе 2026 года, он оспаривал постановления правительства, вводящие и корректирующие размеры утильсбора на ввозимые в страну автомобили.

16 октября 2023 года господин Миносян заключил договор на покупку подержанного Kia Mohave, заплатив $37 тыс. Продавец приобрел для клиента внедорожник в Южной Корее, в декабре 2023 года его растаможили в Киргизии. В январе 2024 года машина добралась до РФ, 1 февраля на нее было оформлено свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), в марте — растаможена москвичом с уплатой утильсбора в 1,28 млн руб.

На его размер Марк Миносян пожаловался сначала в суды Московской области, затем в КС. Он настаивал на том, что должен был заплатить 5,2 тыс. руб.

Новые ставки утильсбора вводились для борьбы с распространившимся в 2020-х годах явлением, когда автомобиль якобы ввозился для личного пользования (с уплатой льготного сбора в 3–5 тыс. руб.), но по факту потом продавался. В конце 2023 года вышло постановление правительства, по которому при перепродаже машины в течение года надо уплачивать 0,3–1,2 млн руб. утильсбора. Сумма зависит от мощности двигателя.

В срок, который прошел между заключением договора и фактическим ввозом машины в РФ, правительство несколько раз меняло правило исчисления утильсбора. Марк Миносян уверен, что утильсбор надо было рассчитывать на основании документов, действовавших на дату заключения договора. Автовладелец подчеркивал, что в октябре 2023 года не мог знать о будущих решениях правительства об изменении правил.

Также заявитель обращал внимание, что постановление изменило и само понятие ввоза автомобиля «для личного пользования», обязав граждан оплачивать платежи в соответствии с кодексом ЕАЭС.

В декабре 2023 года вышло еще одно постановление: авто признается ввезенным для личного пользования (что дает право на утильсбор по льготным ставкам), если у собственника есть документы о праве собственности на него, оформленные до 29 октября 2023 года, и СБКТС — до 21 декабря 2023 года. На это обстоятельство и упирал господин Миносян в суде, подчеркивая, что постановление, по сути, определяет новую форму налога, имея при этом обратную силу. Конституция РФ запрещает иметь обратную силу законам о новых налогах и нормам, ухудшающим положение налогоплательщика.

Опрошенные “Ъ” юристы (см. “Ъ” от 16 марта) находили логику в жалобе автовладельца, говоря, что тот оказался в «правовой ловушке», так как сделка совершалась до введения нового регулирования.

В КС рассудили иначе. Уплата обязательных платежей, говорится в опубликованном определении, «является следствием экономической деятельности» гражданина — он сам определяет хронологию своих действий.

«Разграничение дат» в постановлении правительства об уплате утильсбора «обеспечивает должную степень определенности», счел суд, и учитывает особенности перемещения товаров через границу РФ при перемещении товара внутри ЕАЭС. «Юридически значимыми» являются дата ввоза автомобиля в РФ и подача расчета размера утильсбора в таможенный орган.

Иными словами, государство имело полное право применить те законы, которые действовали именно в марте 2024 года, на момент растаможки машины.

Тогда как господин Миносян обратился в таможню лишь в марте 2024 года, «спустя значительное время после введения в действие оспариваемого им правового регулирования». Проверка по жалобе автовладельца прекращена.

Ранее КС уже оценивал законность постановления правительства, которым установлены правила расчета утильсбора. В судебную инстанцию пожаловалась компания, не успевшая ввезти партию сельхозтехники до повышения ставок. Суд постановил (см. “Ъ” от 24 июня), что срок вступления в силу нормативного акта, повышающего размер утильсбора, не может быть меньше месяца. Юристы отмечали, что позицией КС могут воспользоваться и другие участники рынка, импортировавшие технику в 2023–2024 годах.

Александр Воронов