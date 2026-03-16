К утильсбору подкатывают неконституционность

Конституционный суд РФ (КС) принял к рассмотрению жалобу жителя Москвы, который оспаривает законность постановлений правительства РФ о ставках утильсбора на ввоз автомобилей. Москвич приобретал корейский внедорожник для личного пользования, но из-за ошибочных, как он считает, расчетов властей заплатил не 5,2 тыс., а 1,28 млн руб. сборов. Автовладелец считает нарушенными свои права на равенство перед законом, указывая, что постановление о сборах имеет обратную силу, а по Конституции законы о вводе налогов такой силы иметь не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Москвич Марк Миносян обратился в КС с жалобой (“Ъ” ознакомился с ее текстом), оспаривая конституционность постановлений правительства №1722 от 29 октября 2023 года и №2407 от 31 декабря 2023 года. Этими документами были введены и впоследствии скорректированы размеры утильсбора на ввозимые из-за границы автомобили.

В начале 2020-х годов существовала практика, когда машина ввозилась якобы для личного пользования, но фактически — с целью продажи. Номинальный автовладелец оплачивал утильсбор по «льготному» курсу (для физлиц — 3–5 тыс. руб.), а затем перепродавал автомобиль. Для борьбы с этим явлением с конца 2023 года при перепродаже в течение 12 месяцев утильсбор должен уплачиваться в размере 0,3–1,2 млн руб. (зависит от мощности двигателя) по тарифам для юрлиц.

Господин Миносян 16 октября 2023 года заключил с гражданином Киргизии предварительный договор на покупку внедорожника Kia Mohave 2020 года выпуска (с объемом двигателя почти в 3 л). Москвич отдал продавцу $37 тыс., а тот через агента приобрел для господина Миносяна автомобиль в Южной Корее. В декабре 2023 года машину растаможили в Киргизии, в январе 2024 года она добралась до России, а в марте 2024 года была растаможена москвичом на одинцовской таможне с уплатой утильсбора (в 1,28 млн руб.).

В жалобе в КС указывается, что сбор рассчитан неверно, без учета льготного «коэффициента» (в этом случае господин Миносян должен был внести лишь 5,2 тыс. руб.).

Москвич потребовал вернуть ему излишне уплаченную сумму, обратившись в Московскую таможню ФТС России, но выплат не получил. В обращении в КС Марк Миносян ссылается, что размер утильсбора следовало рассчитать на момент заключения им договора о покупке Kia, а это произошло до вступления в силу постановления №1722. При этом заявитель подчеркивает, что этот документ изменил само понятие ввоза автомобиля «для личного пользования», обязав граждан оплачивать таможенные платежи в соответствие с кодексом ЕАЭС. Но в декабре 2024 года «после широкого общественного резонанса», говорится в жалобе, вышло уточняющее постановление правительства РФ №2407. В нем содержалась оговорка — автомобиль признается ввезенным для «личного пользования» (это дает право на утильсбор по льготным ставкам), если у собственника есть документы о праве собственности на него, оформленные до 29 октября 2023 года.

Постановление правительства №2407 имеет обратную силу, указывает КС господин Миносян. Тогда как по ст. 57 Конституции РФ законы о новых налогах и «ухудшающие положение налогоплательщика» обратной силы иметь не могут, говорится в жалобе. Марк Миносян также считает нарушенными свои права на равенство перед законом, принцип соразмерности ограничений и право собственности (по ст. 19, 55 и 25 Конституции РФ). Упомянутые постановления Белого дома заявитель просит признать неконституционными.

Управляющий партнер юридической компании Zharov Group Евгений Жаров называет жалобу «классическим примером конфликта между фискальными интересами государства и принципом правовой определенности», находя логику Марка Миносяна «весьма обоснованной». «Заявитель оказался в правовой ловушке: сделка была совершена до изменения регулирования, но формально он не попал под исключения, поскольку его правоотношения не укладывались в узкие временные рамки, установленные задним числом»,— поясняет господин Жаров.

Отсылку к ст. 57 Конституции РФ, по которым законы об установке новых налогов не могут иметь обратной силы, эксперт находит «абсолютно верной по духу».

Впрочем, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева считает, что аргумент об обратной силе работает при одном условии — если утильсбор признается по своей природе фискальным платежом, аналогичным налогу. Утильсбор относится к фискальным сборам, но КС в своей практике неоднократно указывал, что принципы налогового права распространяются и на сборы, если те носят обязательный характер и существенно влияют на имущественное положение граждан, разъясняет господин Жаров.

КС может признать оспариваемые нормы конституционными, предполагает госпожа Якушева, но даст уточняющее толкование, связанное с принципом правовой определенности. «Суд, например, может указать, что при применении новых коэффициентов должны учитываться разумные переходные механизмы и ожидания граждан, уже вступивших в сделку до изменения регулирования»,— полагает она. КС, скорее всего, укажет на необходимость применения принципа «поддержания доверия граждан к закону», то есть признает за Марком Миносяном право на применение льготного коэффициента, действовавшего на момент возникновения его правоотношений, полагает Евгений Жаров.

Александр Воронов