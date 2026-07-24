Набиуллина: ЦБ не планирует меры помощи страховщикам из-за атак на склады WB

Центробанк не рассматривает возможность введения мер поддержки для страхового сектора из-за атак на склады Wildberries. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Считаем, что у страхового сектора в целом достаточный запас прочности», — пояснила госпожа Набиуллина. Кроме того, часть рисков страховщиков берет на себя Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), отметила госпожа Набиуллина.

Компания перестраховывает имущество как от рисков терроризма, так и от рисков атак беспилотников. «Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми», — отметила глава Банка России.

За последнюю неделю склады Wildberries в разных регионах четыре раза подверглись атакам беспилотников. Атаки затронули около 10% логистических мощностей компании. 22 июля глава RWB Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсаций в RWB заявили, что выплаты будут происходить поэтапно.