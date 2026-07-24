Президент Казахстанской федерации шахмат Турлов баллотируется на пост главы FIDE
Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании Freedom Holding Corp., основателем которой он является.
Тимур Турлов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В тандеме с Тимуром Турловым будет баллотироваться 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Со вчерашнего дня он исполняет обязанности президента FIDE после добровольного ухода Аркадия Дворковича из-за введенных против него санкций ЕС.
По словам Тимура Турлова, он намерен сосредоточиться на трех ключевых направлениях развития FIDE: внедрение в работу организации ИИ-технологий, развитие школьных шахмат и помощь национальным федерациям « в построении собственных каналов устойчивого финансирования через партнерства, спонсорские программы и профессиональное управление активами».
С 2023 года Тимур Турлов возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, с 2024-го — Международную федерацию школьных шахмат. Его холдинг инвестировал $75 млн в поддержку и развитие этого вида спорта.
Выборы президента FIDE пройдут в сентябре на генеральной ассамблее организации в Самарканде. Ранее свои кандидатуры выдвинули немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также россиянин Кирсан Илюмжинов, руководивший федерацией с 1995 по 2018 год.
FIDE, как одна из старейших спортивных федераций, основана в 1924 году в Париже и сейчас объединяет 199 национальных ассоциаций. Ежегодно она проводит более 100 шахматных турниров для различных категорий игроков и работает над включением шахмат в программу Олимпийских игр. Штаб-квартира организации была перенесена из Афин в Лозанну в 2018 году.
Бюджет FIDE на 80% формируется за счет доходов от соревнований и членских взносов, остальные 20% — спонсорские средства. В 2022 году доходы и расходы FIDE составили €12,84 млн. На 2023 год доходы были запланированы на уровне €16,86 млн, а расходы — €15,09 млн. Высшим органом управления является Генеральная ассамблея, которая раз в четыре года избирает президента и других руководителей. Известно, что в 2022 году действующий президент FIDE Аркадий Дворкович был переизбран на второй срок, получив подавляющее большинство голосов — 157 делегатов против 16 у его соперника. Однако в 2026 году ожидалась более серьезная конкуренция.