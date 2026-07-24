Президент Казахстанской федерации шахмат Турлов баллотируется на пост главы FIDE

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании Freedom Holding Corp., основателем которой он является.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В тандеме с Тимуром Турловым будет баллотироваться 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Со вчерашнего дня он исполняет обязанности президента FIDE после добровольного ухода Аркадия Дворковича из-за введенных против него санкций ЕС.

По словам Тимура Турлова, он намерен сосредоточиться на трех ключевых направлениях развития FIDE: внедрение в работу организации ИИ-технологий, развитие школьных шахмат и помощь национальным федерациям « в построении собственных каналов устойчивого финансирования через партнерства, спонсорские программы и профессиональное управление активами».

С 2023 года Тимур Турлов возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, с 2024-го — Международную федерацию школьных шахмат. Его холдинг инвестировал $75 млн в поддержку и развитие этого вида спорта.

Выборы президента FIDE пройдут в сентябре на генеральной ассамблее организации в Самарканде. Ранее свои кандидатуры выдвинули немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также россиянин Кирсан Илюмжинов, руководивший федерацией с 1995 по 2018 год.

Арнольд Кабанов