Чарли и музыкальная фабрика

Чарли XCX (Шарлотта Эйтчисон) выпустила альбом «Music, Fashion, Film», который должен был стать дальнейшим витком ее карьеры после глобального помешательства, вызванного ее сборником «brat» (2024). Попытку стоит засчитать, хотя «новую Чарли XCX» Игорь Гаврилов в новых песнях не нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для обложки альбома певица выбрала тройной портрет музыканта Джона Кейла, модельера Марка Джейкобса и режиссера Мартина Скорсезе

Фото: Atlantic Records Для обложки альбома певица выбрала тройной портрет музыканта Джона Кейла, модельера Марка Джейкобса и режиссера Мартина Скорсезе

Фото: Atlantic Records

В недавнем саундтреке к фильму «Грозовой перевал» Чарли XCX впервые в своей карьере прикоснулась к «высокому искусству» (см. “Ъ” от 16 февраля). Ей в ее 33 года сам бог велел сделать нечто, выходящее за рамки образа поп-звезды для масс. Саундтрек заметили в первую очередь благодаря сотрудничеству с экс-участником авант-роковой группы The Velvet Underground Джоном Кейлом. Это было неожиданно. Но поворотным моментом в карьере Чарли XCX альбом не стал. Для того чтобы выйти из-под тени альбома-блокбастера «brat» (2024), требовалось нечто еще более впечатляющее и радикально иное.

Еще в начале июня Чарли XCX опубликовала обложку нового альбома «Music, Fashion, Film» и пообещала его выход 24 июля. На размещенном на обложке фото была обычная кухня, а на кухне — Джон Кейл, режиссер Мартин Скорсезе и модельер Марк Джейкобс.

К миру моды Чарли XCX обратилась в мае в клипе на песню «SS26», в котором она дефилировала по парижским подиумам в различных дизайнерских образах. В кадре также появились редактор французского Vogue Карин Ройтфельд, креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло и парижский фешен-пиарщик Люсьен Пажес.

С кино к этому времени Чарли связывали не только саундтреки к фильмам, но и псевдобиографический полнометражный «Момент».

В клипе «Camera», который вышел за несколько дней до альбома «Music, Fashion, Film», Венсан Кассель играет пожилого актера, снимающегося в сцене перестрелки в пустыне. Клип, как и обложка альбома, черно-белый, а Кассель не просто играет себя, актера, вышедшего из арт-хауса, но и стреляет себе в голову из пистолета, сложенного из двух пальцев, намекая на каноническую сцену из фильма Матье Кассовица «Ненависть».

Чарли XCX — активный пользователь модной платформы Letterboxd, где пользователи рецензируют и оценивают фильмы. Letterboxd — платформа не в первую очередь киноманская, она в большей степени соцсеть, где очень много внимания уделяется знаменитостям. У Чарли XCX 407 623 подписчика, что делает ее одной из самых популярных селебрити на платформе наряду с Мартином Скорсезе, Шоном Бейкером и Майком Фланаганом. Если верить ее аккаунту, ее любимые фильмы — «Зависимость» Абеля Феррары, «Селин и Жюли совсем заврались» Жака Риветта, «Звездная карта» Дэвида Кроненберга и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. Не самый очевидный выбор даже для синефила, тем более для певицы, ассоциирующейся исключительно с легким жанром.

Причастность к серьезному — настоящая тенденция в женской поп-элите. И если Росалия раздвигает рамки массового искусства, интегрируя фламенко и оперу в собственную музыку (см. “Ъ” от 7 ноября 2025 года), то, например, Дуа Липа формирует образ интеллектуалки на 100% вне музыки — она управляет книжным клубом Service95 Book Club, который из рекомендательного онлайн-сервиса вырос в культурную платформу с интервью писателей и настоящей библиотекой в Порту. Нет сомнений в том, что Чарли XCX нацелена на еще более глубокое погружение в киноиндустрию, и продюсирование авторского кино — вполне реальный сценарий.

Но Мартин Скорсезе с обложки альбома никак не замечен во «вселенной Чарли ХСХ», как и Джон Кейл. Упомянутый Дэвид Кроненберг записал голос для финальной песни «Music, Fashion, Film», но это обычный spoken word, монолог об искусстве.

Саунд песни в большой степени вдохновлен Nine Inch Nails, но мелодия и вокал — это скорее группа t.A.T.u.

До релиза альбома «Music, Fashion, Film» Чарли XCX выпустила четыре сингла. В сумме они дали представление о будущем альбоме как о поп-пластинке, авторы которой изо всех сил стремятся придать ей грубый шарм «альтернативы». Полностью перейти грань, упасть в панк и индастриал, как в свое время ее коллега Холзи, Чарли XCX себе позволить не может. Если она ставила перед собой задачу освободиться от меметичного наследия альбома «brat», то это удалось лишь отчасти, благодаря шершавым гитарным сэмплам и продакшену давнего партнера Эй Джи Кука. Панк давно стал частью девичьей поп-музыки, этим сложно кого-то удивить. Альбом в целом звучит тяжелее и мрачнее предыдущих записей, но сама девушка в центре кадра — та же. Сколько бы она ни признавалась в любви к Скорсезе.

Игорь Гаврилов